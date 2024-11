Explosie bij woning in Eindhoven, verdacht pakketje even verderop

Bij een woning in Eindhoven is vannacht een explosief afgegaan. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de politie, maar de woning raakte wel beschadigd.

Het explosief ging rond 01.30 uur af in de Stephensonstraat. Waarschijnlijk is er een cobra, zwaar illegaal vuurwerk, in de brievenbus gestopt, laat een 112-fotograaf ter plaatse weten. "Door de klap werd de brievenbus uit de voordeur gerukt."