SQ Vision

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 18:56 Explosie in Eindhovense woning vermoedelijk veroorzaakt met raketwerper

De explosie in een woning in Eindhoven gisteravond is vermoedelijk veroorzaakt door een kleine raketwerper in de woning, zo blijkt uit politieonderzoek. Het is niet bekend waardoor het wapen afging.

Het incident vond plaats rond 20.30 uur in een huis aan het Hefveld, in het oostelijke deel van de stad. Bij de ontploffing raakten de twee bewoners, een vrouw van 53 en een man van 57, gewond. Zij werden ter plekke behandeld aan hun verwondingen.

Een 62-jarige man, die op het moment van de explosie ook in de woning aanwezig was, raakte ook gewond en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Brabant zijn de twee mannen gearresteerd vanwege het bezit van een wapen. Ze zitten nog steeds vast.

Waarom het explosief in de woning lag en wat de bedoeling ermee was, is nog onduidelijk. Na het incident doorzocht de explosievenopruimingsdienst de woning, maar er werden geen andere wapens of explosieven gevonden.

Zwaar beschadigd

Door de ontploffing raakte het huis zwaar beschadigd: de achtergevel werd de tuin in geblazen, er zit een groot gat in de muur naar de buren en ook de voorgevel is beschadigd.

De kracht van de explosie was zo groot dat de buren hun huis moesten verlaten. Zij zijn tijdelijk elders ondergebracht.