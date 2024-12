ANP Veerle Buurman (rechts) baalt na de tweede Amerikaanse treffer

NOS Voetbal • gisteren, 22:39 Voetbalsters laten kans liggen op eerste zege in 28 jaar op Verenigde Staten

Het Nederlands elftal heeft de kans laten liggen om voor het eerst in 28 jaar te winnen van de Verenigde Staten. De voetbalsters van Oranje misten dinsdagavond kans op kans in het oefenduel in Den Haag en gingen uiteindelijk met 1-2 onderuit.

Van de twaalf voorgaande ontmoetingen met de VS won Oranje er slechts twee. De laatste overwinning was in 1996, toen Daniëlle Korbmacher in een 3-1 overwinning voor alle Nederlandse goals zorgde. Dinsdagavond eiste de jonge Veerle Buurman een hoofdrol op in een zeer aantrekkelijke oefenwedstrijd.

De 18-jarige verdedigster, voorafgaand aan het duel door Andries Jonker betiteld als een echt toptalent, begon aan het duel omdat de bondscoach zijn aanvoerder Sherida Spitse op de bank hield.

Uitgerekend Buurman opende de score met een kopbal, maar ze boorde een heldenrol zelf door haar neus door nog in de eerste helft in eigen doel te koppen.

Gedurfd en aanvallend begin

Met in totaal zeven wijzigingen in de basis, ten opzichte van de gewonnen wedstrijd vrijdag tegen China, begon het Nederlands elftal, zonder de geblesseerde Vivianne Miedema, gedurfd en aanvallend.

Jill Roord kreeg in de eerste tien minuten van het duel twee grote kansen. Eerst schoot de middenveldster op aangeven van Leuchter in de handen van de Amerikaanse doelvrouw en nog geen minuut later moest Alyssa Naeher alweer redding brengen.

Pro Shots Jill Roord schiet op doel

Na een kwartier spelen was het wel raak. Alsof er een meisjesboek geschreven moest worden, was het Buurman met de openingstreffer. De jonge verdedigster van PSV kopte, misschien wel via het hoofd van Janssen, de 1-0 tegen de touwen.

AFP Veerle Buurman (midden) viert feest

De Verenigde Staten wisten zelf even niet meer waar ze het zoeken moesten. Doelvrouw Naeher had na iets meer dan een half uur spelen ineens een blessure. De speelsters van Amerika verzamelden zich vervolgens snel voor een teambespreking bij de bondscoach.

Maar ook daarna bleef Oranje oppermachtig: zo zag Janssen een inzet uit een hoekschop gekeerd worden.

Eigen doelpunt

Hoe sterk het Nederlands elftal ook speelde; in plaats van een 3-0 voorsprong stond er halverwege een 1-1 op het scorebord. Een Amerikaanse vrije tap werd voor het doel geslingerd en Buurman kopte de bal per ongeluk in haar eigen doel.

Pro Shots Veerle Buurman kopt ook de 1-1 binnen

Na rust kwamen de Verenigde Staten wat meer in de wedstrijd. Toch bleef Oranje wel de betere partij in het duel. Een nieuwe voorsprong had na iets meer dan een uur spelen dan ook op het bord moeten staan.

De veelbesproken Lily Yohannes was net voor de Amerikaanse dames, onder een klein applaus van het Nederlands publiek, in het veld gekomen toen Daniëlle van de Donk een voorzet van Leuchter in het doel moest werken. Ze schoot de bal alleen op de voeten van Naeher.

Oude voetbalwet

En als je hem zelf niet maakt, krijg je hem tegen. Dat is de oude voetbalwet die ook dinsdagavond weer opging. Yazmeen Ryan gaf een harde bal voor en invalster Lynn Williams deed precies wat Van de Donk net niet deed, de bal binnen tikken. Zo kwamen de Verenigde Staten tegen de verhoudingen in op voorsprong.

Daar bleef het ook bij, hoewel de Verenigde Staten nog een grote kans kregen op een derde treffer. Daphne van Domselaar voorkwam echter de 1-3 van Alyssa Thompson.