NOS Voetbal • vandaag, 09:53 Kan Nederland eindelijk prestigestrijd van VS winnen? 'We geloven erin'

Het was de WK-finale van 2019, Nederland tegen de Verenigde Staten. Twee jaar later volgde een duel op de Olympische Spelen en in 2023 kwamen de twee landen elkaar tegen in de groepsfase van het WK.

In geen van die confrontaties won Nederland. Sterker nog, de Oranjevrouwen wonnen slechts twee van al hun interlands tegen de VS, in 1991 en 1996. Morgen volgt bij een oefenduel in Den Haag (20.45 uur) een nieuwe kans. Tijd voor een nieuwe overwinning voor Oranje?

"Daar geloven we wel in", zeggen Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk eensgezind.

Kijk onderstaande video voor een terugblik met Van de Donk en Groenen op die drie memorabele confrontaties met de Verenigde Staten:

Zowel Groenen als Van de Donk deed mee toen het Oranje van Sarina Wiegman het in de finale van het WK van 2019 in Frankrijk opnam tegen Amerika. Oranje verloor met 2-0, door goals van Megan Rapinoe (penalty) en Rose Lavelle.

Twee jaar later ging het met Groenen en Van de Donk in de kwartfinales van de Spelen weer mis. In Yokohama miste Lieke Martens vanaf elf meter de kans op 3-2, waarna Nederland in de strafschoppenserie het onderspit delfde.

Laatste duel

Het laatste onderlinge duel was in de groepsfase van het WK van 2023. Weer waren Groenen en Van de Donk erbij. Via Jill Roord kwam Nederland op voorsprong, maar Lindsey Horan maakte de 1-1 in het Nieuw-Zeelandse Wellington.

Nederland-Verenigde Staten bij de NOS Nederland-Verenigde Staten wordt dinsdag gespeeld in het stadion van ADO Den Haag. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn En Omstreken.

Het duel van morgenavond is dus niet zomaar een oefenwedstrijd. Het is een prestigestrijd tussen Nederland, de nummer elf van de FIFA-wereldranglijst, en de huidige nummer één van de wereld en regerend olympisch kampioen.

Onder de nieuwe bondscoach Emma Hayes is Amerika, dat zaterdag op een afgeladen Wembley 0-0 speelde tegen Engeland, bovendien 'on fire', zoals Van de Donk het uitdrukt. Al vindt de gedreven middenveldster het jammer dat de complete voorhoede is thuisgebleven. Dus geen Trinity Rodman, Sophia Smith en Mallory Swanson in Den Haag.

Graadmeter

"Ik vind ze enorm goed die drie", looft Van de Donk het trio, dat als 'Triple Espresso' door het leven gaat. "Ze spelen al best wel lang samen en zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze zijn ook hartstikke snel. Ik wil tegen de besten van de besten spelen. Dan is de uitdaging net even groter. Maar ja, ik heb ook al wat gezien van de meiden die nu gaan spelen en die zijn ook niet mis, hoor."

"Het voelt tegen Amerika nooit als een oefenpotje", zegt Groenen. "Het is een graadmeter. We kunnen laten zien dat we stappen hebben gemaakt, dat we op hetzelfde niveau zitten. We zijn ons goed aan het ontwikkelen en hopelijk laten we dat dinsdag zien."

Van een angstgegner wil Van de Donk niet spreken. "Nee, we kijken er juist enorm naar uit. We vinden het heel leuk en we worden er alleen maar beter van tegen de nummer één van de wereld te spelen."