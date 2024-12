NOS Voetbal • vandaag, 18:45 TD De Jong was dicht bij naturalisatie Yohannes, maar greep mis: 'Alles uit de kast gehaald'

3:36 De Jong en Oranje lopen Yohannes mis: 'Hart ligt bij Amerika'

Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, heeft "alles uit de kast gehaald" om Lily Yohannes bij het Nederlands elftal te krijgen, maar legt zich inmiddels neer bij haar beslissing. Het 17-jarige toptalent van Ajax heeft gekozen voor een interlandcarrière voor de Verenigde Staten.

"Uiteindelijk heeft zij die keus genomen, maar dat is gedurende het hele proces wel in goede communicatie geweest", vertelt De Jong. "Wat ze vertelde, is dat haar hart toch bij Amerika lag, waar ze geboren en getogen is." Yohannes werd geboren in de staat Virginia en kwam op 10-jarige leeftijd naar Nederland.

Dat betekent niet dat De Jong er niet alles aan gedaan heeft om Yohannes te overtuigen. Gevraagd of hij wel eens een kop koffie heeft gedronken met het talent en haar familie, moet de oud-international lachen. "Ik heb echt niet alleen koffie gedronken: ik heb alles uit de kast gehaald om haar te overtuigen voor Oranje te komen voetballen."

Reactie van Jonker

Vorige week kwam bondscoach Andries Jonker al aan het woord over de situatie rond Yohannes, die hij graag in zijn selectie had verwelkomd. Hij had liever een snellere reactie gezien van de middenvelder: "Dat had ze ook meteen kunnen zeggen, dat had De Jong een hoop werk bespaard", zei Jonker toen.

De Jong staat er zelf iets anders in. "Ik snap Jonker vanuit zijn standpunt", zegt de directeur. "Maar ik zit wat dieper in dat proces. Je moet een meisje van 17 de ruimte geven om een goede keuze te kunnen maken."

Bekijk hier de reactie van Jonker van vorige week maandag:

0:39 Jonker had graag eerder geweten dat Yohannes droomde van VS: 'Had hoop moeite bespaard'

"Het is niet de eerste keer dat we zo'n proces doorlopen, dat duurt gewoon even", vervolgt De Jong. "Ik denk ook niet dat ze het eerder had kunnen zeggen. De wil was echt daar, maar door verschillende omstandigheden heeft ze aangegeven toch voor de VS uit te komen."

Wel was De Jong naar eigen zeggen dicht bij een jawoord van Yohannes. "Bij zo'n naturalisatie hoort ook dat we kijken of we haar Nederlands staatsburger konden maken. In verschillende trajecten zijn we daar heel dichtbij geweest."

Teleurgesteld over NOC*NSF

Vorige week kreeg De Jong ook een andere tegenvaller te verwerken. Hij werd geconfronteerd met het besluit van het NOC*NSF om komend jaar 600.000 euro minder bij te dragen aan het vrouwenvoetbal.

1:46 De Jong teleurgesteld in NOC*NSF: 'Vind ik echt te makkelijk'

"Teleurstellend", vindt De Jong. "We zijn allemaal bezig met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, en dan is deze pijnlijk. We zijn intern aan het kijken om een goede oplossing te vinden, en hebben daarover ook nog contact met het NOC*NSF."

De sportorganisatie had gezegd dat het besluit een 'compliment' voor het vrouwenvoetbal was, omdat het steeds beter de eigen broek kan ophouden. De Jong ziet dat anders. "Ik vind het heel makkelijk om zo'n 'compliment' te geven. Dan verleg je het probleem. Zo ver zijn we nog helemaal niet, we hebben de steun van dit soort organisaties nodig voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal."