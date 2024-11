NOS Voetbal • gisteren, 18:29 Bondscoach Jonker kritisch over keuze Yohannes voor VS: 'Had ze ook meteen kunnen zeggen'

De oefeninterland van de Nederlandse voetbalsters tegen China is vrijdag de laatste kans voor de jonge talenten om een plek af te dwingen in de selectie van Oranje. Dat was de boodschap van Andries Jonker tijdens de persconferentie voorafgaand aan de oefensduels met China en de VS. Lily Yohannes hoort daar niet bij: zij koos eerder deze maand voor de VS.

Jonker gaf aan niet te balen van de keuze van de jonge Ajacied, maar reageerde toch een beetje kribbig: "Als je liever in een ander shirt speelt, dan moet je dat doen. Je moet hier echt willen zijn." En dat wilde de geboren Amerikaanse duidelijk niet, volgens Jonker, want Yohannes liet weten dat ze al haar hele leven had gedroomd van spelen voor de VS.

'Had hoop werk bespaard'

"Dat had ze ook meteen kunnen zeggen, dat had Nigel de Jong een hoop werk bespaard", zei de bondscoach. De technisch directeur van de KNVB heeft veel tijd en energie gestoken in de zaak, vertelde Jonker. Hij rekent De Jong niks aan, want die heeft er alles aan gedaan zegt de bondscoach.

Pro Shots Lily Yohannes koos voor de VS en niet voor Oranje

Yohannes is er dus niet bij, maar ze is niet de enige op wie de bondscoach geen beroep kan doen. Jonker had een hele lijst meegenomen met afwezigen. Vivianne Miedema, Caitlin Dijkstra, Victoria Pelova en Marit Auée zijn geblesseerd.

Katja Snoeijs en Anniek Nouwen zijn er in overleg met hun clubs niet bij en Merel van Dongen speelt in Mexico een kampioenswedstrijd. Ze kan niet op tijd terug zijn om fit aan te treden bij Oranje.

'Reken op Miedema'

Ondanks alle afwezigen was Jonker optimistisch. Hij rekent erop dat Miedema bij de volgende interlands in februari weer fit is en ook het herstel van de blessures van Dijkstra en Pelova gaat de goede kant op.

Nederland - China bij de NOS Nederland- China wordt vrijdag gespeeld op Het Kasteel in Rotterdam. De wedstrijd begint om 20.45 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en via de NOS-app.

Door alle afwezigen krijgen andere namen de kans tegen China, hintte Jonker. Na deze wedstrijden speelt Nederland wedstrijden voor de Nations League. "Dus dan kunnen we ons experimenten niet veroorloven."

De bondscoach wil nu kansen bieden aan nieuwe speelsters: "Als die het op dit niveau laten zien, zijn ze waarschijnlijk ook goed genoeg om er definitief bij te komen."

Debuut Peddemors?

Een van de speelsters die vermoedelijk een kans krijgt, is debutante Ella Peddemors van FC Twente.

ANP Ella Peddemors (rechts in het rood) in actie tegen Real Madrid

"Ze is heel vaardig, heeft goed overzicht, een goede pass en kan goed schieten", zegt Jonker, die de middenvelder in internationale wedstrijden nog te wisselvallig vindt. "Maar tegen Madrid uit (in de Champions League, red.) was ze goed."

De volledige selectie Keepers: Daphne van Domselaar, Lize Kop, Femke Liefting Verdedigers: Esmee Brugts, Veerle Buurman, Kerstin Casparij, Lisa Doorn, Chastiy Grant, Dominique Janssen, Sherida Spitse, Lynn Wilms, Ilse van der Zanden Middenvelders: Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola, Jackie Groenen, Wieke Kaptein, Nina Nijstad, Danique Noordman, Jill Roord, Ella Peddemors Aanvallers: Lineth Beerensteyn, Kayleigh van Dooren, Renate Jansen, Lotte Keukelaar, Romée Leuchter, Chimera Ripa