Peddemors (Twente) debuteert in selectie Oranjevrouwen voor interlands tegen China en VS

Ella Peddemors is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ook Lisa Doorn, die vier interlands op haar naam heeft staan, maakt deel uit van de selectie.

Bondscoach Andries Jonker maakte zijn selectie bekend voor de oefenwedstrijden tegen China (29 november in Rotterdam) en de Verenigde Staten (3 december in Den Haag).

Lineth Beerensteyn en Kerstin Casparij, die tijdens de vorige interlandperiode in overleg ontbraken, zijn weer van de partij.

Contract bij Wolfsburg

Lisa Doorn is voor het eerst sinds november 2022 weer geselecteerd. De 23-jarige verdediger speelt in de Bundesliga bij TSG 1899 Hoffenheim. Eerder kwam ze uit voor de vrouwen van Ajax.

Yohannes

Voor de Verenigde Staten komt mogelijk Lily Yohannes in actie. De 17-jarige Ajax-speelster koos definitief voor de nationale ploeg van Amerika en werd direct opgeroepen. De KNVB probeerde haar tevergeefs over te halen om voor Oranje te spelen.

Vivianne Miedema ontbreekt nog steeds in de selectie. Tijdens de vorige interlandperiode, eind oktober, haakte ze af omdat ze niet fit was. Sindsdien kwam ze ook niet in actie voor haar club Manchester City.