Snoeijs bezorgt Everton eerste zege met rake strafschop tegen Liverpool

Katja Snoeijs heeft Everton de eerste overwinning van het seizoen bezorgd in de Women's Super League. Door een rake strafschop van de Oranje-international won Everton op Goodison Park met 1-0 van stadsgenoot Liverpool.

De 28-jarige Snoeijs, bezig aan haar derde seizoen in het blauw van Everton, mocht vlak voor rust aanleggen, nadat Honoka Hayashi onderuit was gehaald. Er was veel discussie op het veld, omdat de overtreding vlak buiten het strafschopgebied gemaakt leek te worden.