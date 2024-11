Twente keihard onderuit in Champions League-duel bij Real Madrid (7-0)

De vrouwen van FC Twente hebben in de Champions League een zware nederlaag geleden bij Real Madrid. De nummer twee van de Spaanse competitie won in Spanje met 7-0 van de regerend kampioen van Nederland, momenteel de nummer vier van de eredivisie.

Daarmee deed Twente slechte zaken in de strijd om de tweede plaats in groep B. Na twee wedstrijden had zowel Twente als Real drie punten. Beide teams verloren van Chelsea en wonnen van Celtic. Om te overwinteren is een plek bij de eerste twee in de groep nodig.