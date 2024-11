ANP FC Twente viert de overwinning

NOS Voetbal • vandaag, 10:24 Kan Twente overwinteren in Champions League? Tweeluik tegen Real Madrid is cruciaal Susanne Morren volgt FC Twente in Madrid

FC Twente heeft een doel: zo ver mogelijk komen in de Women's Champions League. Om in elk geval de groepsfase door te komen, moet Twente deze en volgende week punten pakken in twee cruciale duels met Real Madrid. Vanavond om 18.45 uur is de eerste ontmoeting in Madrid.

Na twee wedstrijden in de groepsfase hebben beide ploegen drie punten. Zowel de Tukkers als de Madrilenen verloren van Chelsea en wonnen van Celtic. Met in totaal nog vier wedstrijden te gaan, kan dit tweeluik dus allesbeslissend zijn. Om te overwinteren, is een plek bij de eerste twee in de groep nodig.

Even terug naar afgelopen zaterdag. FC Twente heeft zojuist verloren van concurrent Ajax in de Eredivisie Vrouwen en aanvoerder Danique van Ginkel is allesbehalve tevreden. "We kwamen hier niet om een potje achter de bal aan te rennen", moppert ze na afloop.

Toch lijkt ze verbaasd als er wordt gevraagd naar wat het doel is tegen Real Madrid. "Winnen, natuurlijk." Van Ginkel heeft gelijk: ieder team speelt om te winnen, maar de vraag is vooral hoe realistisch dat deze keer is.

Pro Shots Danique van Ginkel (l) in duel met Ajax-aanvoerder Sherida Spitse

Middenvelder Kayleigh van Dooren verwacht een pittige wedstrijd in Madrid. "Zij zullen met heel veel intensiteit spelen, de bal snel rond laten gaan. Ze hebben veel technische spelers, dus we kunnen onze borst natmaken."

Biljartlakens

We spreken Van Dooren net nadat ze de laatste training voor de wedstrijd heeft afgewerkt op het Ciudad Real Madrid, het enorme trainingscomplex van de Spaanse topclub. "Het is hier heel mooi. Om elk veld staan tribunes, de velden zijn allemaal biljartlakens. Toch wel anders dan we gewend zijn in Nederland."

1:46 Poll op website Real Madrid zorgt voor 'nog meer vuur' bij FC Twente

Op een van die biljartlakens, in het Estadio Alfredo Di Stéfano om precies te zijn, speelt Twente vanavond de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League.

"Willen we verder komen, en dat willen we, dan moeten we hier alles uit halen", zegt trainer Joran Pot. "Maar Real Madrid is wel Real Madrid. We moeten ze ook niet onderschatten of denken dat ze er niet zoveel van kunnen."

Underdog

Op papier is Real Madrid zelfs een veel sterkere tegenstander. De club staat tweede in de Spaanse competitie, Twente staat vierde in de minder sterke eredivisie. Real heeft zeven speelsters die vorig jaar wereldkampioen werden met Spanje. De internationals van FC Twente - een handjevol - zijn allemaal (nog) geen gearriveerdere voetbalsters.

"Als je naar die statistieken kijkt, dan zijn zij de favoriet en wij de underdog", geeft Pot toe. "Maar laat ons maar de underdog zijn en kijken wat er te halen valt."

Ook Van Dooren deinst niet terug voor de topclub uit Spanje. "Als iedere favoriet altijd wint, dan is het makkelijk om een weddenschap af te sluiten", grapt ze. "Maar wij gaan gewoon van onszelf uit. We moeten laten zien dat we het die favoriet heel moeilijk kunnen maken."

Real Madrid-FC Twente bij de NOS De Champions League-wedstrijd van FC Twente woensdagavond bij Real Madrid is vanaf 18.45 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 18.20 uur.