Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 15:57 Ajax grijpt de koppositie in de eredivisie na zege op FC Twente

De voetbalsters van Ajax hebben FC Twente in eigen huis verslagen: 2-0. De Amsterdammers staan na de overwinning eerste en hebben nu vijf punten voorsprong op regerend landskampioen Twente.

PSV komt morgen in actie, thuis tegen ADO Den Haag. Als de Eindhovenaren die wedstrijd winnen, nemen ze de eerste plek in de eredivisie weer over van Ajax.

NOS

Op de Toekomst was Ajax vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij. Twente werd ver naar achteren gedwongen en het voetballen onmogelijk gemaakt.

Het leverde in het eerste half uur behoorlijk wat mogelijkheden op voor Ajax. Lotte Keukelaar, onlangs gedebuteerd in het Nederlands elftal, miste twee grote kansen. Eerst kopte ze in het zijnet waar ze voor had moeten geven en daarna miste ze in een één-op-één met Twente-keeper Olivia Clark.

In de fase kort voor rust kwam Twente iets meer in de wedstrijd. Zeker uit standaardsituaties waren de Tukkers gevaarlijk.

Toch een goal

Maar ook na rust was Ajax in het veldspel beter. Lang wilde de bal er niet in, maar na 62 minuten was het toch raak.

Twente gaf op een schlemielige manier een penalty weg en de ervaren Sherida Spitse schoot die strak in de rechterhoek.

Pro Shots Spitse schiet haar strafschop binnen

Het lukte Twente daarna totaal niet om nog een vuist te maken. Middenvelders Danique van Ginkel en Kayleigh van Dooren kwamen veel minder dan gewoonlijk aan voetballen toe.

Ajax kwam in het laatste kwartier wel tot tal van kansen, maar maakte die maar niet af. Tot in de 93ste minuut, toen Tiny Hoekstra met een schitterende uithaal de wedstrijd besliste.