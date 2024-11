Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 21:03 Interim-coach Slegers wint weer met Arsenal-vrouwen, Barcelona haalt uit: 7-0

Arsenal heeft in de Champions League voor vrouwen een knappe overwinning geboekt bij Juventus in Turijn. De Londenaren, gecoacht door voormalig Oranje-international Renée Slegers, wonnen het groepsduel met 4-0.

Barcelona deed er nog een schepje bovenop en won in groep D thuis met 7-0 van St. Pölten.

Slegers staat al bijna een maand aan het roer bij Arsenal, waar de Zweed Jonas Eidevall werd ontslagen na een teleurstellende start van het seizoen. Onder Slegers werd dinsdagavond de vierde overwinning in vijf wedstrijden geboekt. Alleen op bezoek bij Manchester United (1-1) werden punten gemorst.

Haar toekomst is echter nog onzeker. "Ik genoot zeer van de rol die ik hiervoor had (als assistent van Eidevall). Ik vervul nu de rol als hoofdcoach voor het team. Maar ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet, ik leef in het moment", zei Sleegers in aanloop naar de wedstrijd tegen Juventus.

Reuters Renée Slegers bedankt de meegereisde Arsenal-fans

In Turijn leidde Arsenal halverwege door een fraai uitgespeelde aanval met Frida Maanum als eindstation. Stina Blackstenius verdubbelde een kwartier voor tijd de marge, waarna Mariona Caldentey en Caitlin Foord ook nog 0-3 en 0-4 maakten.

Keeper Daphne van Domselaar werd meermaals getest door de ongeslagen koploper van Italië, maar hield de nul.

Simpele avond Barça

FC Barcelona had in het eigen Estadi Johan Cruijff weinig moeite met een gehavend St. Pölten en was met een 7-0 overwinning nog genadig. De Oostenrijkse tegenstander kon Barça een half uur van scoren afhouden, daarna ging het hard.

AFP Barcelona viert de 2-0 van Kika Nazareth (midden)

In dertien minuten werd een 5-0 ruststand geforceerd. In de tweede helft volgde al snel de 6-0, waarna het tempo mede door veel wissels omlaag ging. Esmee Brugts speelde dik twintig minuten mee en kon meejuichen bij de zevende treffer.

St. Pölten is nog puntloos in het hoofdtoernooi en had in Barcelona slechts vier beschikbare wissels, waaronder twee keepers.

City en Twente

Manchester City kan de koppositie in groep D later vanavond weer overnemen van Barcelona. De Engelse ploeg van Oranje-internationals Jill Roord, Kerstin Casparij en de geblesseerde Vivianne Miedema neemt het op tegen Hammarby.

FC Twente komt morgen in actie in groep B van de Champions League. De Tukkers gaan op bezoek bij Real Madrid.

Real Madrid - FC Twente bij de NOS De Champions League-wedstrijd van FC Twente woensdagavond bij Real Madrid is vanaf 18.45 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 18.20 uur.