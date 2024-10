ANP Renee Slegers

NOS Voetbal • vandaag, 23:03 Interim-trainer Slegers leidt Arsenal langs Valerenga, Brugts scoort bij 9-0 Barcelona

In haar eerste wedstrijd als interim-trainer van Arsenal heeft Renée Slegers de Londenaren naar een zege geleid in de Champions League voor vrouwen. Arsenal won met 4-1 van het Noorse Valerenga.

De Nederlandse Slegers (35) staat voorlopig aan het roer bij Arsenal na het vertrek van Jonas Eidevall. Eerder volgde zij Eidevall ook al op bij Rosengard, dat onder Slegers tweemaal kampioen van Zweden werd. Waar het haar met de Zweedse club nooit lukte een wedstrijd te winnen in de Champions League, was het met Arsenal woensdagavond in één keer raak.

In het Emirates Stadium was Arsenal veel sterker dan Valerenga, dat moeite had het tempo bij te benen. Na doelpunten van Emily Fox en Caitlin Foord was het echter nog niet beslecht: een foutje van Laia Codina leidde de Noorse 2-1 in.

ANP Arsenal viert de treffer van Catilin Foord (links)

Door goed keeperswerk van Tove Enblom bleef Arsenal na rust lang tegen de derde treffer aanhikken. Uiteindelijk zorgde Mariona Caldentey voor de verlossende 3-1. Aan de andere kant hoefde Oranje-doelvrouw Daphne van Domselaar nauwelijks in actie te komen.

Voor Arsenal was de overwinning een welkome opsteker. In de eigen competitie werd tot nu toe slechts één van de vier duels gewonnen. In de Champions League kreeg Arsenal vorige week een flinke tik van Bayern München (5-2).

De Duitsers wonnen woensdagavond ook hun tweede wedstrijd in groep C, bij Juventus werd het 0-2.

Brugts scoort voor Barcelona

FC Barcelona versloeg moeiteloos het Zweedse Hammarby: 9-0. De Spaanse grootmacht stond bij rust met 3-0 voor en denderde in de tweede helft vrolijk verder.

Esmee Brugts kwam dertien minuten voor tijd binnen de lijnen en zorgde met een bekeken schot vanaf rand zestien voor de 8-0.

Esmee Brugts schiet raak: 8-0 voor Barcelona

Reuters

Manchester City boekte met invaller Jill Roord een nipte zege op bezoek bij St. Pölten. Door een late treffer van Mary Fowler won City, dat vorige week verrassend Barcelona klopte, met 2-3 in Oostenrijk.

Roord, na haar succesvolle revalidatie weer opgeroepen voor het Nederlands elftal, was de enige Oranje-international die in actie kwam bij de Engelse ploeg. Kerstin Casparij bleef negentig minuten op de bank, Vivianne Miedema kampt met pijntjes en zat niet in de wedstrijdselectie.

FC Twente-Chelsea live bij de NOS De tweede wedstrijd van FC Twente in de Champions League-groepsfase tegen Chelsea is donderdag te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in Enschede. Livestreams zijn ook gemakkelijk op je televisie te bekijken. Installeer daarvoor NOS Live op je toestel of kastje van je tv-aanbieder. Ziggo-abonnees kunnen ook zappen naar kanaal #160. Ook de andere wedstrijden van Twente in het Europese toernooi zijn live te volgen bij de NOS.