Getty Renée Slegers

NOS Voetbal • vandaag, 12:28 Nederlandse Slegers neemt na ontslag Eidevall tijdelijk stokje over bij Arsenal vrouwen

Jonas Eidevall, de hoofdcoach van de vrouwen van Arsenal, heeft ontslag genomen. De Nederlandse assistent-trainer Renée Slegers neemt tijdelijk het stokje van hem over, aldus de club.

Arsenal, dat zesde staat in de Engelse Women's Super League, heeft dit seizoen maar één van de vier competitiewedstrijden gewonnen en verloor vorige week met 5-2 van Bayern München in de Champions League.

Reuters Jonas Eidevall

De 41-jarige Zweed Eidevall won twee keer de Women's League Cup met Arsenal. "We danken Jonas voor zijn toewijding aan de club en zijn prestaties", aldus Edu Gaspar, sportief directeur van Arsenal, in een verklaring.

Internationals bij Arsenal

Bij Arsenal spelen de Nederlandse internationals Victoria Pelova en Daphne van Domselaar. Vivianne Miedema vertrok deze zomer naar concurrent Manchester City, waarmee ze na vier wedstrijden koploper is.

De 35-jarige Slegers debuteerde in 2009 onder bondscoach Vera Pauw als middenvelder in Oranje. Na een reeks zware blessures zwaaide ze in 2018 af als voetbalster. Ze speelde 55 interlands voor het Nederlands vrouwenteam, waarin ze vijftien keer scoorde.

Slegers is sinds 2023 als assistent-trainer actief bij Arsenal. Ze heeft als een van de weinige Nederlandse vrouwen het hoogste trainersdiploma en was in 2021 bondscoach van de Zweedse vrouwen onder-23.

De club zegt op zoek te zijn naar een nieuwe hoofdcoach.