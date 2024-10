EPA

NOS Voetbal • gisteren, 20:52 • Aangepast gisteren, 23:15 City verrast titelhouder Barcelona in Champions League, Miedema belangrijk

Manchester City heeft titelhouder FC Barcelona verrassend verslagen in de eerste speelronde van de Champions League voor vrouwen. In Manchester werd het 2-0.

Vivianne Miedema was aangever bij de eerste City-treffer en stond net als Kerstin Casparij in de basis. Jill Roord, de derde Oranje-international van de Engelse club, viel in de slotfase in. Bij Barcelona kwam Esmee Brugts van de bank.

Met Barcelona kwam, in de woorden van City-coach Garteh Taylor, "al jarenlang het beste team van de wereld" op bezoek in Manchester. De Spaanse grootmacht won in drie van de laatste vier seizoenen de Champions League en is ook dit jaar favoriet.

Geen enkel ontzag

Na de lovende woorden vooraf toonde de ploeg van coach Taylor op het veld geen enkel ontzag voor Barcelona. Vanaf de eerste minuut werden de Catalaansen over het hele veld onder druk gezet. Het was even slikken toen Caroline Graham Hansen namens Barcelona van dichtbij tegen de paal schoot, daarna waren de kansen voor de thuisploeg.

Miedema, spelend achter diepe spits Khadija 'Bunny' Shaw, was veel betrokken in het aanvalsspel, al had ze zelf weinig geluk in de afronding. Na 36 minuten kopte de Nederlandse wel goed terug uit een lange corner, waarna Naomi Layzell de 1-0 binnen tikte.

Sla de carrousel over EPA Vivianne Miedema (rechts)

AFP Kerstin Casparij snelt weg bij Caroline Graham Hansen

Na rust nam Barcelona de wedstrijd steeds meer in handen. De onvermoeibaar ogende thuisploeg gaf alles in het defensieve werk en gokte op de omschakeling, met succes. Uit een dieptepass vanaf de flank ontsnapte Shaw aan haar bewakers en klopte de doelvrouw: 2-0.

Barcelona, dat in recente jaren zelden verliest, kwam voor de tweede keer in tachtig wedstrijden niet tot scoren.

Hammarby en Bayern winnen

In het andere duel in groep D won het Zweedse Hammarby haar eerste Champions League-wedstrijd ooit door op eigen veld St. Pölten met 2-0 te verslaan. De wedstrijd in Stockholm stond onder leiding van Shona Shukrula, die vrijdag de primeur had om als eerste vrouwelijke scheidsrechter een wedstrijd in het Nederlands betaald voetbal bij de mannen te fluiten.

Pernille Harder hielp FC Bayern München in de tweede helft met een hattrick langs Arsenal, de openingswedstrijd van groep C eindigde in 5-2.

Reuters Pernille Harder

Regerend Duits kampioen Bayern zette zo de foutloze start van het seizoen voor, ook in de eigen competitie is de Beierse ploeg nog zonder puntenverlies.

Van Domselaar op de bank

Bij Arsenal zat Daphne van Domselaar op de bank. De keepster van Oranje maakte in de afgelopen twee competitiewedstrijden indruk (geen tegengoals), maar in de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen koos trainer Jonas Eidevall voor de ervaren Manuela Zinsberger onder de lat.

De doelpunten van Arsenal kwamen van Spaans internationals Mariona Caldentey (0-1) en Laia Codina (2-2), beiden uit een voorzet van Katie McCabe. Tussendoor scoorden Glódís Perla Viggósdóttir en Sydney Lohmann namens Bayern.

Uiteindelijk eiste Harder (31) de hoofdrol op met twee rake kopballen in zes minuten tijd. Vlak voor tijd tikte Harder ook nog haar derde van de avond binnen, waarna ze tijdens het vieren van haar hattrick het veld verliet en gewisseld werd.

Reuters Pernille Harder kopt raak

Uitslagen Champions League Groep C Bayern München - Arsenal 5-2

Valerenga - Juventus 0-1 Groep D Hammarby - St. Pölten 2-0

Manchester City - FC Barcelona 2-0