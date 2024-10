Getty Kayleigh van Dooren (rechts) viert haar treffer tegen Celtic

NOS Voetbal • gisteren, 22:50 Vrouwen FC Twente verslaan Celtic bij debuut in groepsfase Champions League

De vrouwen van FC Twente hebben hun debuut in de Champions League kleur gegeven met een zege op Celtic. In Schotland waren de Tukkers dinsdagavond bijna de hele wedstrijd de bovenliggende partij en dat leverde een 0-2 overwinning op.

In dezelfde poule werd Chelsea - Real Madrid 3-2, waardoor Twente na één duel eerste staat. De volgende Champions League-wedstrijd van Twente is volgende week donderdag, thuis tegen het Chelsea van oude bekende Wieke Kaptein.

Twente plaatste zich deze zomer voor de eerste keer voor de groepsfase van de Champions League. De regerend landskampioen won de beslissende wedstrijd in de voorrondes het Kroatische Osijek.

Sla de carrousel over NOS De uitslagen in de eerste speelronde van de Champions League.

NOS De stand in groep B van de Champions League voor vrouwen.

Bij de loting voor de groepsfase zullen de speelsters misschien wel even hebben gedroomd van Celtic Park, het schitterende oude stadion van Celtic in het centrum van Glasgow.

Daar werd alleen niet gevoetbald. In plaats van Celtic Park moest Twente het doen met het bescheiden New Douglas Park in het nabijgelegen Hamilton.

Maar de sfeer in dat stadionnetje, waar 6.000 toeschouwers in kunnen, was geweldig. De fanatiekelingen van The Green Brigade hadden zich achter de goal verzameld en zongen de hele wedstrijd lang.

Lange bal

Daarmee kreeg Twente bij hun debuut in de Champions League een sfeer die daar bij past. Toch kwam de wedstrijd erg traag op gang. Pas na een kwartier spelen, werd een ploeg gevaarlijk. Na een lange pass van achteruit was Twente-aanvaller Kayleigh van Dooren dicht bij de openingstreffer.

Celtic leek er wat van te schrikken en kroop steeds dieper in de eigen schulp. Twente begon juist steeds makkelijker te voetballen, aan de hand van de gemakkelijk combinerende Danique van Ginkel.

Kort voor rust kwam Twente op voorsprong. Weer ontsnapte Van Dooren na een lange bal en haar tweede kans was wel raak: ze tikte de bal knap over de uitgekomen keepster Kelsey Daugherty heen.

0:44 Van Dooren zet FC Twente met heerlijk lobje op 1-0 tegen Celtic

Dat Twente juist met die lange ballen gevaarlijk werd was geen toeval. Trainer Joran Pot vertelde voor de wedstrijd al dat zijn ploeg gebruik moest maken van de ruimtes die Celtic achter de verdediging zou kunnen laten vallen.

Celtic was net voor de pauze wel dicht bij de gelijkmaker, maar Twente kreeg de bal na een afgeslagen corner net op tijd weg uit de doelmond.

Controle

Er veranderde niet veel aan het spelbeeld, in de eerste fase van de tweede helft. Misschien dat Twente nog wel wat meer controle had over het duel, door de bal wat geduldiger en secuurder rond te spelen.

Op de tribunes werd onverminderd doorgezongen, maar op het veld had Celtic weinig in te brengen. Alleen uit corner waren de Ghirls in Green soms gevaarlijk.

0:36 Van Dooren maakt haar tweede en beslist Celtic - Twente

Dat Twente in het laatste half uur het initiatief even uit handen gaf, was dan ook zonde en eigenlijk nergens voor nodig. In de 65ste kreeg Celtic voor het eerst een kans uit open spel. Murphy Agnew had moeten scoren, maar mikte de bal van dichtbij naast.

Twente rechtte snel de weer de rug en hield de bal weer wat meer in bezit. Vijf minuten voor tijd werd Leonie Vliek aangespeeld aan de rechterkant, waarna Van Dooren haar voorzet hard en hoog binnen knalde.

Daarmee waren de eerste drie Champions League-punten voor FC Twente een feit.