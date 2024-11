Roord scoort opnieuw voor Manchester City, treffer en monsterzege voor Van de Donk

Jill Roord heeft opnieuw gescoord voor Manchester City. De Oranje-international zorgde voor de derde treffer in het duel met Tottenham Hotspur. Koploper City won met 4-0 van de nummer zeven van de Engelse Women's Super League (WSL).

Voor de 27-jarige Roord is het haar derde treffer voor Manchester City sinds ze eind september haar rentree maakte na een kruisbandblessure. De overige drie treffers vanavond kwamen van de voet van de Jamaicaanse Khadija Shaw.

Niet alleen Roord kwam in actie bij City: Kerstin Casparij speelde de hele wedstrijd, Vivianne Miedema is voorlopig nog afwezig door een blessure .

Arsenal, gecoacht door de Nederlandse Renée Slegers, was Brighton met 5-0 de baas. Keepster Daphne van Domselaar zat op de bank.

Ook Van de Donk scoort

Daniëlle van de Donk scoorde voor haar club Olympique Lyonnais. In het duel met Guingamp zorgde ze al na vijf minuten voor de openingstreffer.

5' : DAAN !!! Melchie Dumornay centre pour Daniëlle van de Donk qui est seule dans l'axe et ouvre le scooooore. 🔥 0-1 #EAGOL https://t.co/GWz8xziZ6S

Ook Oranje-middenvelder Damaris Egurrola kwam in actie voor Lyon, dat aan de leiding gaat in de Franse competitie. Paris Saint-Germain, de ploeg van internationals Jackie Groenen en Romee Leuchter, staat tweede en komt zaterdag in actie.