Miedema geopereerd aan knie en voorlopig niet inzetbaar

Vivianne Miedema is voorlopig uit de roulatie. De aanvaller van Oranje en Manchester City heeft een operatie aan haar linkerknie moeten ondergaan, meldt de Engelse club. Hoe lang Miedema niet kan spelen is niet bekend.

Oranjes topscorer aller tijden kwam begin oktober voor het laatst in actie voor City. Miedema speelde toen negentig minuten mee in het Champions League-duel met FC Barcelona.

"Ik heb nog niet begrepen dat er een probleem is, dus dat gaan we zien", zei bondscoach Andries Jonker bij ESPN toen hij zijn selectie voor de oefenduels met Indonesië en Denemarken bekend had gemaakt.