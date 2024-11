NOS Voetbal • vandaag, 20:32 Roord trefzeker bij winnend Manchester City, Beerensteyn scoort voor Wolfsburg

Jill Roord en Lineth Beerensteyn hebben een bijdrage geleverd aan de overwinningen van hun clubs Manchester City en VfL Wolfsburg. Beide Oranje-internationals waren trefzeker in de competitie.

Het Manchester City van Roord, dat koploper is in de Engelse Women's Super League (WSL), nam het in de zesde speelronde op tegen Crystal Palace, de nummer negen in de stand, en won het uitduel met 0-3.

Het duurde tot de veertigste minuut totdat de score werd geopend in Londen. Jessica Park zorgde er met haar treffer voor dat City met een voorsprong de rust in ging. Roord zorgde vlak na rust voor de 0-2. Na de 0-3 van Khadija Shaw was de buit binnen en werd Roord gewisseld.

Terug sinds eind september

De 27-jarige Roord maakte eind september haar rentree bij Manchester City, nadat ze er maandenlang had uitgelegen vanwege een kruisbandblessure. Vorige week maakte ze tevens haar rentree bij het Nederlands elftal, bij de met 15-0 gewonnen oefeninterland tegen Indonesië.

Vivianne Miedema is na een operatie aan haar linkerknie voorlopig uit de roulatie bij City. Oranjes topscorer aller tijden kwam begin oktober voor het laatst in actie voor haar club.

Beerensteyn

Bij Wolfsburg, dat met 3-0 won, was Beerensteyn belangrijk. De Oranje-international tekende voor het derde doelpunt van Wolfsburg, dat na acht speelronden koploper is in de Bundesliga.

Svenja Huth, op aangeven van Beerensteyn, (1-0) en Alexandra Popp (2-0) zorgden voor de overige doelpunten bij de zege van Wolfsburg op Freiburg.