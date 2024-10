NOS Voetbal • vandaag, 14:20 Roord terug in Oranje na zwaar knieleed: 'Ben er mentaal heel goed mee omgegaan'

1:11 Roord terug bij Oranje: 'Heb het heel erg gemist'

"Op het moment dat je een tijdje weg bent geweest, besef je hoe speciaal het is om hier te mogen zijn. Ik heb het heel erg gemist."

Met een grote glimlach verschijnt Jill Roord vandaag op de training van het Nederlands elftal in Zeist. De speelster van Manchester City liep in december een zware knieblessure op. "Ik ben hier al bij sinds m'n zeventiende en eigenlijk heb ik bijna nooit wat gemist. Als je er dan een hele periode niet bent, is dat heel raar. Ik ben heel blij."

Nu zit de 98-voudig international voor het eerst weer bij de selectie van Oranje voor twee oefeninterlands richting de Nations League en het EK van komend jaar. De eerste wedstrijd is komende vrijdag in Doetinchem tegen Indonesië, het uitduel met Denemarken volgt een week later op 29 oktober.

Werk te doen

De 27-jarige middenveldster moest door haar blessure niet alleen de wedstrijden van City in Engeland missen, maar ook de duels van Oranje met Spanje en Duitsland in de Nations League en de EK-kwalificatieduels.

ANP Jill Roord viert de goal van Lineth Beerensteyn in de wedstrijd tegen Engeland in december 2023

Na acht maanden revalideren maakte Roord haar rentree bij haar club. "Volgens mij was het niet de verwachting van de club en ook niet van het Nederlands elftal dat ik hier nu alweer zo snel zou staan."

Optimistisch

Hoe komt het dat haar herstel zo snel ging? Die vraag krijgt ze vaker. "Wat me erg heeft geholpen, is dat ik er mentaal heel goed mee om ben gegaan", zegt de middenveldster. "Ik ben sowieso een optimistisch persoon. Direct heb ik iets gehad: ik wil niet down zijn. Nu heb ik tijd om aan dingen te werken waar ik nooit de tijd voor heb."

Ze somt op: naar de gym, loopwerk, het trainen van beide benen, het afwerken. Maar hoort dat niet gewoon bij haar normale trainingen als ze niet geblesseerd is?

"De kalender zit zo vol, je hebt zo veel wedstrijden, dat het moeilijk is een balans te vinden tussen rust en trainingen. Nu had ik daar wel tijd voor. De druk om te presteren valt dan even weg, dat is wel fijn", licht ze toe.

De volledige selectie Keepers: Daphne van Domselaar, Lize Kop, Femke Liefting Verdedigers: Dominique Janssen, Veerle Buurman, Esmee Brugts, Lynn Wilms, Ilse van der Zanden, Sherida Spitse, Chastiy Grant, Gwyneth Hendriks, Middenvelders: Danique Noordman, Wieke Kaptein, Damaris Egurrola, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Nina Nijstad, Jackie Groenen Aanvallers: Renate Jansen, Lotte Keukelaar, Katja Snoeijs, Chanté-Mary Dompig, Kayleigh van Dooren, Romée Leuchter

Roord zag die extra tijd als grote motivatie voor haar terugkeer. "Ik wil snel terugkomen, maar vooral ook heel goed terugkomen en ik denk dat dat mij ook heel erg heeft geholpen."

Bondscoach Andries Jonker is opgelucht dat Roord er weer bij is. "Jill is een absolute topspeelster. Ze maakt nu al een goede indruk bij Manchester City, dus ik ben heel blij dat ze weer terugkeert bij het Nederlands elftal", zei hij eerder.

Loting EK en Nations League 2025 Oranje heeft zich rechtstreeks geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgende zomer in Zwitserland. De loting voor het EK is maandag 16 december. De loting voor de Nations League, die in het voorjaar van 2025 begint, is op donderdag 7 november.