Pro Shots Lineth Beerensteyn

NOS Voetbal • vandaag, 16:24 • Aangepast vandaag, 20:30 Wilms en Beerensteyn schieten Wolfsburg naar winst, City verliest koppositie

VfL Wolfsburg heeft mede dankzij Oranje-internationals Lynn Wilms en Lineth Beerensteyn een eenvoudige 3-1 zege geboekt op Potsdam. Wilms schoot een strafschop binnen, Beerensteyn scoorde in de tweede helft.

Door de overwinning op hekkensluiter Potsdam blijft Wolfsburg koploper. De ploeg van trainer Tommy Stroot is bezig aan een sterk seizoen en heeft na tien wedstrijden klein gat geslagen met regerend landskampioen Bayern München, dat derde staat.

De 24-jarige verdedigster Wilms scoorde halverwege de eerste helft uit een penalty, de tweede in korte tijd voor Wolfsburg.

Na een tegengoal gooide Beerensteyn de wedstrijd in de 88ste minuut in het slot. Na een fraai opgezette aanval kon ze de bal in het strafschopgebied handig meenemen en binnenschuiven.

City verliest koppositie aan Chelsea

Manchester City is de koppositie in Engeland verloren. The Citizens, waar Jill Roord en Kerstin Casparij in de basis stonden, verloren met 2-0 van Chelsea. The Blues zijn meteen de nieuwe koploper.

Het venijn zat hem in de staart in de topper van de Super League. In het laatste kwartier sloegen Mayra Ramírez en Guro Reiten toe. Wieke Kaptein bleef op de bank bij Chelsea, dat over een kleine maand in de Champions League tegen FC Twente speelt.

Slegers wint weer met Arsenal

Arsenal, met de Nederlandse interim-trainer Renée Slegers aan het roer, deed goede zaken. Keepster Daphne van Domselaar hield de nul in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Tottenham.

Slegers staat al bijna een maand aan het roer bij Arsenal, waar de Zweed Jonas Eidevall werd ontslagen na een teleurstellende start van het seizoen. Onder Slegers werd de vijfde overwinning in zes wedstrijden geboekt. Alleen op bezoek bij Manchester United (1-1) werden punten gemorst. Arsenal is opgeklommen naar de vierde plek.