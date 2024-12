Jong Oranje op EK komende zomer tegen Finland, Denemarken en Oekraïne

Jong Oranje is bij de loting voor het EK van komende zomer in Slowakije gekoppeld aan Finland, Denemarken en Oekraïne. Dat lijkt op papier een relatief gunstige loting, waarbij Nederland enkele toplanden ontloopt.

Sinds 2018 niet

Denemarken won zijn groep eveneens, terwijl Oekraïne zich als nummer 2 plaatste. Finland was in de play-offs te sterk voor Noorwegen.

"Volgens mij is dit een goede loting voor ons", zegt Reiziger over de loting. "Doordat we in pot 1 zaten, ontliepen we al een aantal goede tegenstanders, maar ook uit pot 2 hadden we het slechter kunnen treffen."