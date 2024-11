ANP Michael Reiziger

NOS Voetbal • vandaag, 10:04 Een open boek naar zijn spelers; zo creëert Jong Oranje-coach Reiziger succes

Met dertig punten uit tien duels is Michael Reiziger de eerste trainer die Jong Oranje met de volle honderd procent score naar een EK leidt. Op eigengereide wijze stoomt hij 'zijn jongens' klaar voor het eindtoernooi van volgend jaar in Slowakije. Te beginnen vanavond (18.45 uur) in Almere, waar regerend Europees kampioen Jong England op bezoek komt.

Het volgende moment voor Reiziger om de temperatuur op te meten en te zien waar zijn team staat. De cijfers zijn indrukwekkend, maar van hooghartigheid is geen sprake in Jong Oranje. Het team straalt frivoliteit uit en barst van het plezier. Jongens kennen elkaar vaak al jarenlang vanuit de club, ze weten wat ze aan elkaar hebben.

Reiziger bouwt daarop voort: "Aan het begin van iedere interlandperiode houden wij een presentatie met onze kernwaarden, en bespreken we de doelen die wij willen bereiken tijdens de weken waarin we bij elkaar zijn."

ANP Michael Reiziger geeft instructies aan spelers van Jong Oranje

Daar zijn dan woorden te zien zoals 'Trots', 'Zelfcorrigerend', en misschien wel de belangrijkste: 'Geschiedenis schrijven.' "Daarna bekijken wij videobeelden en weet iedere speler waar hij individueel mee aan de slag moet."

Persoonlijke touch

Die boodschap brengt Reiziger op persoonlijke wijze over, want dat is waar hij zich onderscheidt van andere trainers. Reiziger hecht veel waarde aan een persoonlijke aanpak met zijn spelers en steekt daar tijd en energie in.

"Ik ben een open boek voor mijn spelers en knoop veel persoonlijke gesprekjes met ze aan. Ik ben geïnteresseerd in hun manier van denken, zodat ik ze beter kan begrijpen. En als ze wat terugvragen, over bijvoorbeeld mijn gezin, dan geef ik daar ook antwoord op. Op die manier bouw je een vertrouwensband op en weet je wat je aan elkaar hebt."

Dat komt volgens Reiziger tot uiting in het veld. "Juist wanneer het tegenzit, kun je terugvallen op de eerdere gesprekjes. Je weet per speler wat wel of niet voor hem werkt."

Opvallend selectiebeleid

Zo heeft Reiziger een gemêleerd gezelschap bij elkaar gekregen. Van het tweede niveau in Engeland tot aan de Zwitserse competitie, en van eredivisie-degradanten tot aan Champions League-finalisten. Alles komt bij elkaar bij Jong Oranje.

ANP Michael Reiziger

Reiziger staart zich niet blind op grootte van de clubs, maar kijkt naar zijn systeem waarin hij volgens een uitgekiende strategie te werk gaat. "Ik kan de elf beste spelers wel gaan opstellen, maar dat hoeft niet altijd de heilige graal te zijn."

Het gaat er vooral om dat ze in ons systeem kunnen spelen waarin hoog druk zetten en aanvallend voetbal wordt nagestreefd. En om alle neuzen dan dezelfde kant op te krijgen, kom je weer terug bij het eerste punt. Een persoonlijke aanpak."

Afwezigen

En volgens dat procedé hoopt Reiziger in juni volgend te gaan oogsten op het Europees Kampioenschap in Slowakije. De voortekenen zijn gunstig, maar daar koopt Jong Oranje onder aan de streep nu nog niks voor. Tegen Jong Engeland mag het zich vanavond in Almere meten met de top van Europa.

Op volledige sterkte is Jong Oranje allerminst. Sterkhouders als Youri Regeer, Kenneth Taylor, Ian Maatsen, Ruben van Bommel, Emmanuel Emegha, Antoni Milambo, Dirk Proper, Devyne Rensch en doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro zijn er niet bij. Desalniettemin is en blijft het duel een interessant meetmoment.