Jong Oranje toont veerkracht in oefenduel met EK-gastland Slowakije: 3-3

Waar Jong Oranje met tien overwinningen in tien wedstrijden een perfecte EK-kwalificatie speelde, heeft het oefenduel vanavond tegen Slowakije in Zilina een moeizaam 3-3 gelijkspel opgeleverd. De ploeg van Michael Reiziger kwam terug van een 3-1 achterstand.

Onder bondscoach Reiziger had Jong Oranje tot vanavond elf keer gewonnen en één keer verloren. De enige nederlaag dateerde van 21 maart van dit jaar in een oefenwedstrijd tegen Noorwegen in Nijmegen (1-2). Vandaag ging het tegen het EK-gastland opnieuw mis.