Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 20:37 Jong Oranje sluit EK-kwalificatie af met perfecte score door winst op Zweden

Jong Oranje heeft maandagavond met een perfecte score de EK-kwalificatiereeks afgerond door met 3-0 te winnen van Zweden.

Tien zeges uit tien EK-kwalificatieduels maakt 30 punten. Dat was in het Nijmeegse Goffertstadion het doel voor Jong Oranje. De ploeg van trainer Michael Reiziger was immers al geplaatst voor het EK in Slowakije, juni volgend jaar.

En na nog geen twee minuten was de hoogste jeugdploeg van de KNVB goed op weg om dat streven waar te maken. Dankzij een prachtig aangesneden voorzet van linksback Neraysho Kasanwirjo, ingekopt door spits Emanuel Emegha van RC Strasbourg: 1-0.

Een kwartier later bracht Rav van den Berg Jong Oranje op een comfortabele 2-0 voorsprong. De verdediger van Middlesbrough kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten en drukte rustig met de binnenkant af.

Blessure Zechiël

Daar stond tegenover dat Gjivai Zechiël in de eerste helft het veld moest verlaten met een blessure. De middenvelder van Feyenoord kreeg een aantal tikken te verduren en kon niet verder.

Pro Shots Gjivai Zechiël valt in de eerste helft geblesseerd uit.

Jong Oranje kreeg even daarna nog een grote kans op een derde treffer. Emegha frommelde de bal via een verdediger op de lat en een kopbal van Ruben van Bommel in de rebound werd spectaculair gekeerd door de Zweedse keeper Oliver Dovin.

Zweden kroop wat meer uit de schulp. En dat moest ook wel, want alleen bij winst hield de ploeg plaatsing voor het EK in eigen hand. Met name in de tweede helft lag de wedstrijd aardig open.

Eigen doel

Veel kreeg Oranje-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro echter niet te doen. Bovendien werd het ook nog 3-0. Ajacied Kenneth Taylor gaf voor, waarna de Zweedse verdediger Noah Eile de bal in eigen doel werkte.

En dus moeten de Zweden afwachten wat Georgië dinsdagavond tegen Noord-Macedonië doet. De Georgiërs staan derde op een punt van Zweden. En Jong Oranje? Dat pakt de groepswinst met maar liefst 13 punten meer dan Zweden.