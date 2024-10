Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 22:09 'Nieuwe lichting' Jong Oranje wint in oefenduel van leeftijdsgenoten Mexico

Jong Oranje heeft een oefenduel met de leeftijdsgenoten uit Mexico gewonnen. Een doelpunt van debutant Maxim Dekker was genoeg voor een minimale zege in het Asito-stadion in Almelo: 1-0.

AZ-verdediger Dekker was niet de enige die voor het eerst voor Jong Oranje speelde. Ook Thom van Bergen (FC Groningen) en Ezechiel Banzuzi (OH Leuven) maakten hun debuut voor de hoogste jeugdploeg van de KNVB.

Spelers als Gjivai Zechiël (Feyenoord), Max Bruns (FC Twente) en Tyrese Asante (ADO Den Haag) hadden ook nog niet vaak voor Jong Oranje gespeeld, maar stonden wel in de basis tegen Mexico.

Vaste krachten als Ryan Flamingo, Kenneth Taylor en Million Manhoef werden gespaard door bondscoach Michael Reiziger. Zij zullen vermoedelijk wel spelen in het EK-kwalificatieduel met Zweden van aanstaande maandag. Jong Oranje is al geplaatst voor dat EK, volgend jaar in Slowakije.

Strijdlust

Reiziger vertelde deze week dat hij bewust had gekozen voor Mexico als opponent in dit oefenduel. Hij hoopte een ander soort tegenstander te vinden dan Jong Oranje normaal gesproken treft. Reiziger wilde een wedstrijd met een strijdlustige tegenstander zien.

Dat lukte. Al binnen twee minuten kreeg de eerste Mexicaan een gele kaart, na een kwartier gevolgd door Bruns. Daar zouden gedurende de wedstrijd nog vier gele prenten bij komen, allemaal voor Mexicanen.

Pro Shots Zechiël maakt een tackle

Qua voetbal lag het niveau niet hoog. Jong Oranje gaf geen kansen weg, maar creëerde zelf ook vrij weinig. Alleen middenvelder Zechiël, die twee keer achter elkaar op doel kon koppen, kwam in de eerste helft dicht bij een doelpunt.

Pas in de tweede helft begon Jong Oranje de krachtsverhoudingen om te zetten in kansen. Ernest Poku raakte na een dribbel de paal, Van Bergen kwam in een rebound net tekort en Ohio werd gevaarlijk met een kopbal.

Het was uiteindelijk verdediger Dekker die de ban brak. Na een hoogstandje van Banzuzi in een cornersituatie was Dekker attent genoeg om weg te draaien bij zijn tegenstander en de bal hard binnen te schieten. Zo luisterde hij zijn debuut op met een goal, waarmee hij de wedstrijd bovendien besliste.

Reiziger wil geschiedenis schrijven

Bondscoach Reiziger toonde zich, ondanks de minimale score, content met het spel. "We hebben precies gekregen, waar we naar zochten, namelijk meer mentale weerstand. Het was een fysieke strijd, waarbij lang niet alles netjes verliep. Ik vind dat de jongens daar goed mee om zijn gegaan."

Pro Shots Michael Reiziger

Matchwinner Dekker beleefde een droomdebuut door de enige goal te maken. "M'n ouders zaten in het vliegtuig en waren er vanavond niet bij, maar ik heb al een mooi appje van ze gekregen. Op de tribune zaten veel vrienden en m'n vriendin, dus al met al was het een gedenkwaardige avond", jubelde de debutant met een brede glimlach.

De solide wedstrijd, plus de winnende goal komt als een mentale boost voor de verdediger. Begin dit seizoen pakte Dekker in de eredivisie een rode kaart waardoor hij drie wedstrijden geschorst op de tribune moest toekijken naar 'zijn' AZ.

"Dat was lastig, dus dit werkt voor het zelfvertrouwen. Op z'n avond als dit wordt al het harde werken beloond. Dit is waar je het allemaal voor doet."

Honderdprocentscore

Maandagavond speelt Jong Oranje de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Zweden. Daarin kan het met een honderdprocentscore van dertig punten uit tien duels ongeslagen de aanloop naar het EK van volgend jaar in Slowakije afsluiten.

"Dat zou geschiedenis betekenen, want dat heeft nog geen enkel team van Jong Oranje ooit gepresteerd", zegt Reiziger. "Als sportman wil je het hoogst haalbare, dus daar gaan we voor."