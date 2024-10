Pro Shots Ryan Flamingo

NOS Voetbal • vandaag, 07:00 PSV-uitblinker Flamingo ontwikkelt zich stormachtig dankzij 'goede klik' met Bogarde

Ryan Flamingo leefde afgelopen week van schouderklopje naar schouderklopje. Opmerkingen als "Zit de spits nog steeds in je broekzak of heb je hem al teruggegeven?" zorgden voor een parelwitte glimlach bij de verdediger van PSV en Jong Oranje.

Het gebeurde allemaal na de Champions Leaguewedstrijd van PSV tegen Sporting Portugal, waarbij de gevreesde spits Victor Gyökeres - met een geschatte marktwaarde van 100 miljoen euro - door toedoen van Flamingo slechts een weerloze aanwezige was.

Door die wedstrijd lijkt de 22-jarige Blaricummer drie maanden na zijn overstap van FC Utrecht naar PSV zijn naam gevestigd te hebben. Aanvankelijk waren er twijfels of hij het Champions League-niveau wel aan zou kunnen, maar daar had hij zelf geen boodschap aan.

"Mensen praten soms ook maar wat", reageert de international van Jong Oranje vol zelfvertrouwen. "Ik wist van mezelf wel dat ik het kon en heb daar nooit enige twijfel over gehad."

Jong Oranje onderweg naar het EK Ryan Flamingo zet met Jong Oranje deze interlandperiode de puntjes op de i in aanloop naar het EK van volgend jaar in Slowakije. Jong Oranje plaatste zich vorige maand al voor dat eindtoernooi en kan voor het eerst in de geschiedenis met het maximumaantal punten de kwalificatieperiode beëindigen. Daarvoor moet het maandag winnen van Jong Zweden. Vanavond wacht een oefeninterland in Almelo tegen Jong Mexico.

Maar na doorvragen neemt de bravoure toch wat af. En volgt er een inkijkje tijdens zijn eerste maanden bij PSV, waar hij zich moest aanpassen aan het aanvallende spel van Peter Bosz.

"Ik heb vooral moeten wennen aan het feit dat we met zo veel ruimte in de rug spelen. Het zorgt ervoor dat je je anders moet opstellen. Maar verder dan dat heb ik niet veel aanpassingsproblemen ervaren, hoor."

En dat valt terug te zien in de cijfers, want Flamingo miste dit seizoen pas drie minuten.

Meester Bogarde

Een van de onbezongen helden achter de schermen is Winston Bogarde. Wekelijks zit Flamingo samen met de oud-verdediger van onder meer Ajax, Barcelona en Oranje met pen en papier in de aanslag beelden te bekijken. Bogarde is de meester, Flamingo de student.

ANP Winston Bogarde

"Hij is natuurlijk ook een verdediger geweest, dus hij kan op detailniveau vertellen wat ik anders moet doen", vertelt Flamingo. "Soms moet ik beter kijken, dingen anders neerzetten of mijn lichaam op een andere manier indraaien, zodat ik de bal sneller terug had kunnen veroveren."

"We hebben een goede klik. Ik rijd wekelijks naar hem toe, of hij komt naar mij. Dus daar ben ik erg blij mee, want ik steek er veel van op."

Onbetaalbare ervaringen

En zo staat Flamingo waar hij nu staat. Een vaste waarde bij zowel PSV als Jong Oranje, waar bondscoach Michael Reiziger zich allerminst verbaast over de ontwikkeling van zijn pupil.

ANP Ryan Flamingo in het shirt van Jong Oranje

"Ryan stond er al langer goed op bij trainers. Zodra ik hem erbij kon halen bij Jong Oranje, heb ik dat ook gedaan", aldus Reiziger. "Hij is een ontzettend leergierige jongen die veel drive heeft. Die ervaringen in de Champions League zijn onbetaalbaar voor hem. Zijn niveau gaat alleen nog maar omhoog."

Oranje?

Waar zijn plafond ligt, is nu nog niet duidelijk. Al heeft Flamingo er natuurlijk wel een idee over: "Ik streef naar de absolute top. En ik denk ook dat het erin zit."

Tegelijkertijd toont hij zich realistisch als een debuut in het 'grote Oranje' ter sprake komt. "Daar moet ik nog wel wat stappen voor zetten. Ik moet nog dominantenter en constanter worden, en dan komt het vanzelf wel. Het heeft geen haast."