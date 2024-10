Jong Oranje op recordjacht met trainingsbeest Van Bommel: '7 kilo spiermassa erbij'

Orange Pictures Ruben van Bommel in het shirt van Jong Oranje

Jong Oranje kan vanavond iets unieks presteren: bij een zege op Jong Zweden kan het voor het eerst een EK-kwalificatiereeks afsluiten met een 100 procent-score van tien gespeeld en dertig punten. Daarbij hoopt het op de aanvalsdrang van Ruben van Bommel.

De 20-jarige aanvaller van AZ voelt zich per wedstrijd beter: "Ik merk aan alles dat ik stappen heb gezet."

Maar hij kan niet op zijn lauweren rusten. Er is werk aan de winkel, want om de top te halen valt er volgens hem nog veel te verbeteren: "Het ergert mij enorm als ik de ene wedstrijd een hoog niveau laat zien om vervolgens weer niet thuis te geven."

ProShots Ruben van Bommel in duel met een verdediger van Andorra

Het flegmatieke in zijn spel typeert de eerste maanden van het huidige seizoen voor Van Bommel. In de Europa League kreeg hij veel complimenten voor zijn spel tegen Athletic Club en IF Elfsborg. Tegen de Zweedse ploeg scoorde hij zelfs twee keer. Maar in het daaropvolgende weekeinde bleef hij droog staan en verloor AZ van FC Utrecht.

"Daarom moet ik moet constanter worden. De wisselvalligheid moet eruit en daar ben ik druk mee bezig", zegt Van Bommel, die met twee goals en twee assists in acht eredivisiewedstrijden spreekt van een "aardige competitiestart".

Jong Oranje op recordjacht Jong Oranje heeft zich reeds geplaatst voor het EK van volgend jaar juni in Slowakije. In de kwalificatiereeks won het tot nu toe alle wedstrijden. Vanavond om 18.45 uur is De Goffert in Nijmegen het decor voor de laatste wedstrijd tegen Jong Zweden, waar het eerder deze reeks met 4-2 van won.

Ook Jong Oranje-trainer Michael Reiziger herkent bovengenoemde verbeterpunten: "Soms gaat het nog op en af met Ruben", vertelt Reiziger. "Maar als hij zich verbetert, is hij niet meer afhankelijk van de vorm van de dag. Hij moet leren om de momenten te kiezen waarop hij zijn acties inzet. Dat is ook een kwestie van ervaring. Hoe ouder je wordt, hoe stabieler je wordt."

Zeven kilo spiermassa

Van Bommel is zelfbewust en weet hoe hij zijn carrière naar een hoger plan kan tillen. Zo heeft hij op fysiek gebied sinds zijn komst naar AZ, vorig jaar zomer, niet stilgezeten.

Orange Pictures Van Bommel krijgt instructies van bondscoach Michael Reiziger

"Ik ben 7 kilo aan spiermassa aangekomen. Als je Europese wedstrijden speelt, weet je heel snel wat er van je gevraagd wordt. Die gasten zijn allemaal zo fysiek. Je kan niet achterblijven. Ik ben meer in het krachthonk gaan buffelen, maar vooral meer gaan eten. Ik was er al een, maar ben nu nog een grotere eter geworden."

Hulp van het thuisfront

Door het thuisfront is hij mentaal ook al erg getraind. Opa Bert van Marwijk stond als bondscoach met Oranje in 2010 in de WK-finale. Vader Mark van Bommel stond die wedstrijd op het middenveld en kende een glansrijke carrière in de top van Europa. Twee personen van wie je tips ter harte neemt, en dat doet Van Bommel junior dan ook.

EPA Mark van Bommel in zijn tijd bij AC Milan

"Een concreet voorbeeld. Als de speler aan de andere kant van het veld de bal heeft, moet ik in beweging blijven door diep te lopen. Zo komt er meer beweging in mijn spel en ontstaat er meer ruimte. En zo hebben we tal van dit soort onderonsjes. Vaak merk ik wel dat zij gelijk hebben."

Dromen van de Rossoneri

Uiteindelijk moet al het werk leiden tot een droomtransfer, waarbij hij een duidelijke club voor ogen heeft. Schitteren in het rood-zwart gestreepte shirt van AC Milan. Geïnspireerd door de carrière van zijn vader.

"Daar heb ik als kind anderhalf jaar mogen wonen en sindsdien ben ik verliefd op die club. Of ik de kwaliteiten heb, zal moeten blijken. Ik ga er in ieder geval alles aan doen."