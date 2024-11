Driouech toch niet in actie voor Jong Oranje, PSV-aanvaller twijfelt nog

PSV-aanvaller Couhaib Driouech komt de komende interlandperiode niet in actie voor Jong Oranje. De 22-jarige speler was door bondscoach Michael Reiziger geselecteerd, maar blijkt volgens de KNVB niet speelgerechtigd te zijn omdat hij eerder bindende wedstrijden heeft gespeeld voor het Marokkaans elftal onder 23 jaar.

Bindende keuze

Vanwege de wedstrijden die hij eerder voor Marokko speelde, is volgens de KNVB een formele en bindende overschrijfprocedure nodig. Omdat het de komende twee wedstrijden om oefenduels gaat, was de bond ervan uitgegaan dat zo'n procedure niet nodig was en dat Driouech deze week in het oranje kon spelen.