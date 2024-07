PSV Couhaib Driouech

NOS Voetbal • vandaag, 18:08 Excelsior-aanvaller Driouech heeft droomtransfer naar PSV nu wel te pakken

Wat een een half jaar geleden niet lukte, is nu wel gelukt. Couhaib Driouech maakt de overstap van Excelsior naar PSV. De buitenspeler tekent een contract tot medio 2029.

"Voor mij is het echt een eer om hier te mogen spelen", zegt hij in het persbericht van PSV. "Ik was vorige week nog op vakantie met Ismael Saibari en hij zei dat ik gek zou zijn als ik niet zou komen."

Hoeveel er precies voor Driouech betaald is, is niet duidelijk. Excelsior en PSV waren eerder deze week al rond over de transfer, PSV moest er later nog uit zien te komen met de rappe aanvaller.

Mislukte transfer in januari

Dat de transfer nu rondkomt, is vooral voor Driouech erg mooi. De aanvaller dacht in januari al de overstap te maken naar de Eindhovense topclub, maar toen ging het mis, tot zijn grote teleurstelling.

ANP Couhaib Driouech

Excelsior wilde hem niet afstaan in de strijd tegen degradatie. Het lukte Driouech niet om met de Rotterdamse club in de eredivisie te blijven. "Wie weet komt PSV komende zomer terug, laten we daarop hopen", zei de aanvaller destijds. Dat is nu dus gebeurd.

De buitenspeler kwam bij Excelsior tot 101 wedstrijden. Daarin maakte hij zestien treffers en gaf hij ook nog eens zestien assists.