PSV en Bosz houden drie spelers weg van Spelen: 'Hadden ze maar andere sport moeten doen'

'Er wordt nu op ons gejaagd'

"Kampioen blijven is namelijk een hele uitdaging. Afgelopen seizoen waren wij namelijk de ploeg die aan het jagen was op een prijs, maar komend seizoen zal er vooral op ons gejaagd worden. Het succes van ons gaat mede bepaald worden door het gegeven hoe hongerig wij zijn komend jaar."

Nog een keer kampioen worden is dan ook niet zo makkelijk, denkt de coach. "We willen natuurlijk wel heel graag, maar Feyenoord heeft vorig seizoen al beter gepresteerd dan het jaar daarvoor en ze zijn toch achter ons geëindigd. Onze concurrenten zitten ook niet stil, het gaat komend jaar echt lastiger worden."

Spits Luuk de Jong valt Bosz bij. "Natuurlijk was er na het winnen van het kampioenschap de euforie. Maar je begint nu weer op nul en je moet zorgen dat je het nog beter doet, want tegenstanders zullen zich nog beter wapenen."

Daarbij is het volgens De Jong zaak dat PSV zich hoedt voor gemakzucht. "Constant blijven en direct weer het niveau aantikken waar we vorig seizoen zijn geëindigd. We moeten ons proberen te blijven ontwikkelen. Niet alleen de jonge jongens, iedereen. Kampioen worden is moeilijk, maar aan de top blijven, dat gaat de grootste uitdaging worden."