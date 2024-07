AFP Joey Veerman

NOS Voetbal • vandaag, 17:04 PSV-coach Bosz over Veerman: 'Kop omhoog en door, hij wordt hier sterker van'

Vanuit zijn luie stoel kijkt PSV-coach Peter Bosz naar het EK. Af en toe heeft hij contact met zijn spelers, zoals met Oranje-middenvelders Joey Veerman en Jerdy Schouten. Veerman werd na een matig optreden tegen Oostenrijk (3-2 verlies) al voor rust naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman.

Liever heeft Bosz het over de eerste wedstrijd tegen Polen (2-1 winst): "De eerste helft tegen Polen was het beste dat het Nederlands elftal op het EK heeft laten zien en dat had ook met Joey te maken. Daarna leed hij een paar keer balverlies."

"Joey was na afloop heel kritisch op zichzelf", ging Bosz verder. "Dat had hij niet moeten doen. Dat heb ik hem gezegd. Want iedereen vond toen opeens dat hij slecht had gespeeld. Iedereen gaat dan papegaaien, alle analisten vallen over elkaar heen, maar hij had helemaal niet zo slecht gespeeld."

2:23 Bosz over Oranje-wissel Veerman: 'Uiteindelijk wordt hij hier sterker van'

Bosz heeft er alle vertrouwen in dat de 25-jarige Veerman zich weer opricht: "Hij is geen 18-jarige meer. Hij heeft ervaring. Uiteindelijk wordt hij er sterker van."

Ook De Jong steunt Veerman

Ook PSV-aanvoerder Luuk de Jong leeft mee met Veerman: "Iedereen heeft weleens zo'n wedstrijd. Joey nu op het EK. Topsport kan keihard zijn. Joey is een fantastische voetballer. Als hij weer een kans krijgt, gaat hij die pakken."

Bosz liet Veerman na de wedsrtijd tegen Oostenrijk maar even met rust: "Waarschijnlijk kreeg hij al genoeg goedbedoelde adviezen. Ik heb hem een paar dagen later wel gesproken via de app."

Kijk hieronder naar het interview de reactie van Joey Veerman na het duel met Polen en zijn reactie na de wissel tegen Oostenrijk: