PSV neemt geblesseerde Dest definitief over van Barcelona

De transfer van Dest (23) is bijzonder, aangezien de voetballer sinds april revalideert van een zware knieblessure . Het is de verwachting dat Dest pas in het begin van 2025 zijn rentree kan maken.

"We hebben het er intern goed over gehad, maar Sergiño heeft ons afgelopen seizoen dusdanig overtuigd dat we de kans om hem definitief over te nemen absoluut niet wilden laten liggen", legde Stewart uit. "Hij heeft zoveel kwaliteiten. De nieuwe situatie verandert dat niet."