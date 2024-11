AFP Fitz-Jim viert zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Besiktas

NOS Nieuws • vandaag, 09:48 Verhuurperiode bij Excelsior bracht Ajax-openbaring Fitz-Jim op 'nieuw level' Dean van het Laar volgt Jong Oranje voor de NOS

In de zomer mocht hij nog vertrekken bij Ajax, drie maanden later is hij overwegend basisspeler in Amsterdam en maakt hij indruk door met 'schoolpleinvoetbal' tegenstanders dol te draaien. Kian Fitz-Jim gaat als een speer en dat heeft hij te danken aan zijn periode als wisselspeler bij Excelsior. "Die periode is het fundament geweest voor mijn spel van vandaag de dag."

Het goede spel is één ding, maar na zijn recente doelpunten tegen PSV en Maccabi Tel Aviv mag hij zich ook melden bij Jong Oranje, dat vandaag en maandag oefeninterlands speelt. Fitz-Jim is een verrassende openbaring in de eerste maanden van het nieuwe seizoen. "Dit is wel een behoorlijke kentering vergeleken met vorig jaar. Het voelt heerlijk, want ik heb toch flink wat mensen ongelijk gegeven", zegt de 21-jarige middenvelder.

Fitz-Jim klom in Amsterdam op tot Jong Ajax en maakte begin 2023 zijn debuut in het eerste. In die zomer werd hij verhuurd aan Excelsior. Tijdens die periode waren er twijfels over zijn capaciteiten. Hij zou geen Ajax-materiaal zijn, pendelde bij de Kralingers tussen bank en basis en raakte geblesseerd. "Ik was altijd gewend dat alles goed ging. Kort daarvoor was ik nog aanvoerder bij Jong Ajax. In Rotterdam maakte ik de andere kant mee, en dat haalt toch wel het slechtste in je naar boven."

ANP Kian Fitz-Jim in actie voor Excelsior

Fitz-Jim had moeite om het voedingspatroon van een topsporter vol te houden en ook op mentaal vlak waren er verbeterpunten. "Door gesprekken met mensen om mij heen en m'n mental coach is dat goedgekomen."

Extra dimensie

De middenvelder ziet de veelbewogen periode bij Excelsior als een openbaring. "Ik heb daar echt vrienden gemaakt die ik nu nog dagelijks spreek. Bovendien heeft het een extra dimensie aan mijn spel toegevoegd. Je speelt daar heel ander voetbal. Ze hebben er niets aan als je leuk kan dribbelen. Je moet betrouwbaar zijn voor je ploeggenoten, want je speelt tegen degradatie. Dat gebruik ik nu ook bij Ajax. Tegen PSV hebben wij bijvoorbeeld minder de bal, dan moet je aan je teamgenoten laten zien dat je een betrouwbare speler bent. Ik heb nieuwe levels unlocked daar."

Interlands Jong Oranje In de schaduw van het Nederlands elftal spelen de talenten van Jong Oranje deze periode twee interlands. Om 17.30 uur trapt de ploeg vandaag af tegen Jong Slowakije. Aanstaande maandag wordt er in het stadion van Almere City FC geoefend tegen Jong Engeland, de regerend Europees kampioen.

Na een paar maanden keerde Fitz-Jim alweer terug naar Amsterdam. Maar eenmaal terug waren invalbeurten schaars.

Bovendien leek de nieuwe Ajax-coach Francesco Farioli ook weinig toekomst in hem te zien, maar Fitz-Jim blijkt inmiddels goed te gedijen in de werkwijze van de Italiaanse coach. "Er is ten opzichte van vorig jaar veel meer structuur. Dat heeft mij het opkontje gegeven voor dit seizoen. Ik durf zelfs te zeggen dat ik er een gelukkiger mens door ben."

En zo draait de 21-jarige middenvelder dit jaar mee in de Italiaanse tombola van zijn coach Farioli. Het roulatiesysteem van de Ajax-coach doet regelmatig wenkbrauwen fronsen, maar er zit een groot voordeel aan, zegt Fitz-Jim. "Het zorgt voor veel meer harmonie, want iedereen heeft het gevoel dat hij praktisch basisspeler is. En met die groep willen wij dit jaar zo hoog mogelijk eindigen."

