Omroep Gelderland Actieborden van bewoners die op 13 november protesteerden

NOS Nieuws • vandaag, 11:28 Geschrokken reacties na vuurwerkbekogeling raadsleden

Raadsleden van de gemeente Montferland in Gelderland zijn geschrokken nadat ze gisteren werden bekogeld met vuurwerk. Voorafgaand aan een raadsvergadering in 's Heerenberg zag raadslid Jenneke Laurense een lichtflits en wegrennende mensen: "Ik zei 'duiken, duiken, wegwezen' tegen mijn collega", vertelt ze aan Omroep Gelderland. Daarna voelde ze stukken vuurwerk tegen haar hoofd aankomen. Een politiewagen werd beschadigd door het vuurwerk.

In de vergadering werd de komst van een asielzoekerscentrum in de plaats Didam besproken. Een groep inwoners demonstreert al weken tegen de plannen. Zij willen dat er een zwembad komt op de plek waar het asielzoekerscentrum zou moeten komen.

Laurense hoort nog steeds een piep in haar oren van het vuurwerk. Ook haar collega Boris van Oostrom heeft last van de bekogeling . "Ik heb nog nauwelijks gehoor aan mijn rechteroor en last van oorsuizen." Ook is hij nog licht duizelig en heeft hij last van hoofdpijn.

Hilde Westera, directeur van het Genootschap van Burgemeesters noemt de bekogeling ongehoord en vreselijk voor de raadsleden. Ze is lid van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, dat bestuurders nazorg biedt bij incidenten zoals die van gisteravond. Ze is net als de raadsleden geschrokken. "Dit gaat alle perken te buiten. Wij nemen contact op met de gemeente en betreffende raadsleden over wat er gebeurd is."

Kortere lontjes

Het Ondersteuningsteam biedt naast de nazorg aan bestuurders ook hulp bij de preventie van incidenten. Zo gaat het team het land door om met raadsleden of collegeleden te praten over agressie en intimidatie. Volgens Westera heeft het hele publieke domein last van dreiging en intimidatie. "De lontjes zijn wat korter dan vroeger. Mensen kunnen te maken krijgen met besluiten waar ze het niet mee eens zijn, zoals bijvoorbeeld een uitkering die ze niet krijgen.

Een onderwerp als de komst van een asielzoekerscentrum kan op weerstand van inwoners stuiten, maar moet besproken kunnen worden, zegt Westera. "De bewustwording van de tendens in de samenleving is belangrijk", vindt ze. "Dit is helaas een onderwerp waar volksvertegenwoordigers mee te maken krijgen."

Westera denkt dat sommige incidenten voorkomen kunnen worden. Het Ondersteuningsteam helpt daarom ambtenaren en volksvertegenwoordigers door ze te trainen in hoe ze gesprekken aangaan met bewoners. "We willen situaties zoals in Winterswijk voorkomen." Daar vergadert de gemeenteraad achter gesloten deuren nadat er sprake was van bedreigingen.

'Geen plaats in democratisch proces'

Westera heeft geen signalen ontvangen dat besluiten van een college of gemeenteraad worden beïnvloed door intimidatie. "Wat vooral belangrijk is, is dat burgemeesters, colleges en raadsleden met z'n allen om elkaar heen gaan staan en een grens stellen." Zij moeten laten zien dat ze samen sterk staan en duidelijk zijn in hoe mensen in een gemeente of gemeenschap met elkaar omgaan, zegt Westera.

"Net als in Winterswijk is gebeurd na de bedreigingen." Daar heeft de gemeente duidelijk gezegd dat "agressie en dreiging geen plaats hebben in het democratisch proces".

Westera benadrukt dat gemeenten en raadsleden onbevangen hun werk moeten doen. "Intimidatie zoals de bekogeling met vuurwerk kan dan ook echt niet. Het is echt een bedreiging van de rechtsstaat."

De politie wil nog niets kwijt over het onderzoek naar de bekogeling. Ook wil de politie niet zeggen of er verdachten zijn en of er aanhoudingen zijn verricht.