Gemeente Winterswijk De raadszaal in Winterswijk

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 10:57 Raadsvergaderingen Winterswijk na dreiging achter gesloten deuren

De gemeenteraad van Winterswijk vergadert voorlopig achter gesloten deuren. Er is geen publiek meer welkom bij de openbare vergaderingen omdat sprake is van "serieuze bedreigingen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het is niet helemaal duidelijk waar de dreigementen uit bestaan. Mogelijk hebben ze te maken met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk, schrijft Omroep Gelderland.

Na een lange zoektocht besloot stelde het college vorige maand voor om aan de westkant van het dorp een bedrijventerrein aan te leggen van 22 hectare. De keus is omstreden. Buurtbewoners wijzen er op dat het gaat om een gebied "met akkers, bossen, beschermde natuurgebieden en woningen: groen buitengebied dus!"

Ze begonnen een petitie waarin ze schrijven: "Winterswijk als Nationaal Landschap komt in het gedrang, omdat het prachtige landschap vol met blokkendozen komt te staan en de natuurgebieden en boerenbedrijven onder toenemende druk zullen komen van luchtvervuiling en verkeer."

Democratisch proces

Het besluit over de aanleg van het bedrijventerrein staat voor de komende raadsvergaderingen op de agenda. Maar de gemeente Winterswijk ontkent noch bevestigt of de "serieuze bedreigingen" daar iets mee te maken hebben.

"Wij veroordelen elke vorm van dreiging of agressie en benadrukken dat deze geen plaats hebben in een gezond democratisch proces", aldus de gemeente in vrij algemene woorden op de website. Tijdens de voorlopig laatste raadsvergadering met publiek, vorige week donderdag, gaf burgemeester Joris Bengevoord (GroenLinks) ook geen toelichting. "Weet dat ik voor u sta en dat u op uw burgemeester hierin kunt rekenen", stelde hij toen.

"Het is in- en intriest dat dit moet", reageert waarnemend commissaris van de Koning van Gelderland Henri Lenferink op het besluit van de gemeente om achter gesloten deuren te vergaderen. "Het is openbaar bestuur, dat betekent van en voor ons allemaal", zegt hij bij Omroep Gelderland.

Bijl aan de wortel

"Helaas moet ik zeggen dat er een trend is dat er steeds vaker sprake is van bedreigingen, van agressie tegen bestuurders, tegen burgemeesters, wethouders, raadsleden, en dat kan natuurlijk absoluut niet". aldus de commissaris. "Dat is de bijl aan de wortel van onze samenleving. Dit kunnen we echt niet accepteren."

Hij begrijpt de keuze om achter gesloten deuren te gaan vergaderen. "Raadsleden moeten in veiligheid kunnen discussiëren. En als dat niet gegarandeerd kan worden dan moet je soms zoiets doen."