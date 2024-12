Omroep Gelderland Demonstranten tijdens een eerder protest in Montferland

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • gisteren, 22:13 • Aangepast vandaag, 02:40 Raadsleden Montferland bekogeld met vuurwerk voor vergadering over asielplannen

In het Gelderse 's-Heerenberg (gemeente Montferland) zijn voorafgaand aan een raadsvergadering raadsleden bekogeld met vuurwerk. In de vergadering werd gesproken over de komst van een asielzoekerscentrum, schrijft Omroep Gelderland.

Volgens de omroep werd naar zeker drie raadsleden vuurwerk gegooid toen die bij het gemeentehuis aankwamen. Een van hen, Boris van Oosterom van Lijst Groot Montferland, zegt tegen De Gelderlander geschrokken te zijn. "Ik hoor nog de helft, ik heb een piep in mijn oor en ben blij dat er paracetamol is geregeld. Ik ben duizelig en ik weet nog niet of ik mijn oren moet laten nakijken."

Burgemeester Harry de Vries liet tijdens de raadsvergadering weten dat er extra politiemensen zijn opgeroepen om de demonstranten in toom te houden.

In Montferland wordt gesproken over de komst van zo'n 250 asielzoekers, die een plek moeten krijgen in de plaats Didam. Een groep inwoners laat al een aantal weken fanatiek van zich horen tegen die plannen. Zij hebben meerdere bezwaren; zo zien ze op de beoogde locatie liever een zwembad komen. Didam heeft geen eigen zwembad, het naastgelegen Zevenaar wel.

De politie was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.