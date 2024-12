Vaiana 2, Wicked en Gladiator 2 breken biosrecords in Noord-Amerika

AP/IMAGO/Disney Filmposters van Wicked, Gladiator 2 en Moana 2

Het afgelopen weekend was het meest succesvolle Thanksgiving-weekend ooit voor Amerikaanse en Canadese bioscopen. De bioscoopfilms Vaiana 2, Wicked en Gladiator 2 zijn razend populair.

Dat is best een prestatie, meent filmexpert Merel van Baal, vooral nu streamen makkelijk en goedkoper is. "Je wilt de bioscoopbeleving van deze films niet missen."

De films hadden een gedeelde opbrengst van 420 miljoen Amerikaanse dollar (399 miljoen euro), zoveel werd nog nooit eerder verdiend aan de kaartverkoop tijdens Thanksgiving. Met dit succes lijkt de Amerikaanse filmwereld weer op te krabbelen.

"Ik denk dat de filmindustrie langzaam de coronapandemie en de langdurige schrijversstaking van vorig jaar van zich af kan schudden", zegt Van Baal, filmjournalist voor Veronica Superguide.

Sequels, prequels en reboots

De drie films konden zo'n groot succes worden volgens Van Baal doordat mensen tegenwoordig minder risico's nemen: "Een dagje bios is tegenwoordig veel duurder dan vroeger, dus mensen willen weten of het het waard is om een kaartje te kopen."

Daarom doen prequels, sequels en reboots het volgens haar goed. Alledrie de films leunen op een bestaande verhaallijn. Vaiana 2 is een vervolg van een succesvolle animatiefilm, Wicked is de verfilming van een zeer succesvolle Broadwaymusical en leunt op het verhaallijn van The Wizard of Oz en ook Gladiator 2 is een vervolg van een kaskraker. "Het is een beetje nostalgie."

Volgens Van Baal moeten bioscopen het tegenwoordig hebben van evenementcinema: "Ze geven je nu het gevoel dat je iets mist als je de film niet in de bioscoop ziet. Het draait om de hype."

Denk aan een visueel spektakel dat alleen op een groot scherm tot zijn recht komt, zoals in de grote vechtscenes in Gladiator 2. Maar ook de grote sets van Wicked en de oproep om mee te zingen in de bioscopen. "Die effecten heb je thuis in je woonkamer echt niet."

Vaiana 2

Het langverwachte vervolg op Disney's animatiefilm Vaiana (Moana in Amerika) uit 2016 breekt op zichzelf al flink wat records. Auli'i Cravalho spreekt weer de stem in van Vaiana en Dwayne Johnson vertolkt opnieuw de halfgod Maui.

Deel twee kwam vorige week woensdag uit en heeft tot nu toe een opbrengst van 221 miljoen dollar, de meest succesvolle eerste vijf dagen ooit voor een animatiefilm. Het verbreekt het record van The Super Mario Bros. Movie uit april vorig jaar.

"Het was het afgelopen weekend Thanksgiving, een van de grootste feestdagen in Amerika", zegt Van Baal. "Veel mensen gaan met hun gezin eropuit. Een biosbezoek is dan heel populair." Ook is het volgens Van Baal nu erg in trek bij kinderfilms dat een krachtige vrouw de hoofdrol heeft.

Wicked

De verfilming van het Broadway-succes Wicked, oorspronkelijk uit 2003, lijkt ook een enorme blockbuster. De musical, met Ariana Grande als 'goede heks' Glinda en Cynthia Erivo als 'slechte heks' Elphaba, is een prequel van The Wizard of Oz.

Op sociale media kon je bijna niet ontkomen aan de promotie ervan. De uitbundige interviews waar Grande en Erivo regelmatig in tranen uitbarstten, maakte Van Baal sceptisch. "Maar deze film is echt de moeite waard, hij is gigantisch groots."

Wicked heeft tot nu toe 359,2 miljoen dollar opgebracht, zegt filmhuis Universal Pictures. De film verdiende 164 miljoen in het openingsweekend, de vierde meest succesvolle opening van 2024. "Het is een verhaal van hoop wat het nu in Amerika, met het huidige politiek klimaat, goed doet", aldus Van Baal. In Nederland verschijnt de film woensdag in de bioscoop.

Gladiator 2

Het eerste deel van Gladiator kwam in 2000 uit en was met een opbrengst van 465 miljoen dollar de meest succesvolle film van dat jaar. Nu 24 jaar later neemt het tweede deel je weer mee naar het Romeinse Rijk, met Paul Mescal, Pedro Pascal en Denzel Washington.

De film speelt zich af na de dood van Maximus (Russell Crowe). Gladiator 2 bracht 80 miljoen dollar op in het eerste weekend. "Het is een bioscoopspektakel, de verhaallijn is helaas wat minder", aldus Van Baal.

De film deelde in de VS en Canada een premièredag met Wicked. Dit wordt door velen gezien als een herhaling van het internetfenomeen Barbenheimer: de vergelijking tussen twee tegenovergestelde films, Barbie en Oppenheimer, die in juli vorig jaar tegelijkertijd uitkwamen. "Competitie werkt", zegt Van Baal.