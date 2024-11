Speelgoedfabrikant Mattel maakt excuses voor verwijzing naar pornosite

Speelgoedfabrikant Mattel heeft excuses gemaakt voor een blunder waarbij een URL van een pornosite op de doos van een speelgoedverpakking is afgedrukt. Het gaat om poppen van de film Wicked, die binnenkort in de bioscoop draait. Op de speelgoeddoos bleek een verkeerde verwijzing te staan. Maar de poppen stonden al in de winkels.