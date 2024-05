AFP Kenichi Yoda en Goro Miyazaki van Studio Ghibli

NOS Nieuws • vandaag, 05:25 Japanse animatiestudio Ghibli ontvangt erepalm op filmfestival Cannes

De Japanse animatiestudio Studio Ghibli heeft gisteren een erepalm ontvangen tijdens het prestigieuze filmfestival van Cannes. Erepalmen worden al 22 jaar uitgereikt en het is de eerste keer de prijs niet naar een enkele filmmaker of acteur gaat, maar naar een collectief.

Studio Ghibli werd in 1985 opgericht door Hayao Miyazaki, samen met zijn leermeester Isao Takahata en collega Toshio Suzuki. Het drietal was ontevreden hoe de animatie-industrie er op dat moment uitzag. Sindsdien bracht de studio een groot aantal animatieklassiekers voort zoals My Neighbor Totoro (1988), Prinses Mononoke (1997), Spirited Away (2003) en The boy and the Heron (2024). Die laatste twee films wonnen een Oscar.

Staande ovatie

De inmiddels 83-jarige Miyazaki was niet in Frankrijk om de prijs in ontvangst te nemen. Namens de studio kwamen zijn zoon Goro Miyazaki en Kenichi Yoda het podium op. In Cannes zijn langdurige staande ovaties eerder regel dan uitzondering, maar volgens persbureau AP was het applaus voor de studio van het publiek "een van de meest daverende ontvangsten op het festival".

Miyazaki was wel in een korte videoboodschap te zien waarin hij het festival bedankte. Voorzitter van het festival Iris Knobloch zei dat de Gouden Palm naar de studio gaat als dank voor "alle magie die jullie naar de bioscoop hebben gebracht".

Korte animatiefilms

Tijdens de ceremonie werden vier korte oude animatiefilms getoond die door Miyazaki zijn geschreven en geregisseerd. Drie van deze films waren nog nooit eerder buiten Japan vertoond. De vier films zijn gemaakt voor het Studio Ghibli Museum in Japan, een populaire bestemming voor Japanners en toeristen met jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers. Een van de getoonde films was Mei and the Baby Cat Bus, een kort vervolg op My Neighbor Totoro waarin een meisje een kleine versie ontmoet van de kattenbus die een grote rol speelt in die film.

Het filmfestival van Cannes duurt nog tot en met zaterdag. Tijdens de openingsceremonie ontving Meryl Streep al een erepalm. Op de laatste dag krijgt ook Star Wars-bedenker George Lucas er een.

Bekijk de trailer van My Neighbor Totoro: