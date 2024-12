Pro Shots Tallon Griekspoor tijdens de Davis Cup-finale tegen Italië

NOS Sport • gisteren, 17:37 Nederlandse tennissers treffen Noorwegen of Argentinië in tweede ronde Davis Cup

De Nederlandse tennissers nemen het in de tweede kwalificatieronde van de Davis Cup in 2025 op tegen Noorwegen of Argentinië. De ploeg van teamcaptain Paul Haarhuis heeft in de eerste ronde een bye.

De tweede ronde vindt plaats van 12 tot en met 14 september. Nederland bereikte vorige maand voor het eerst de finale van de Davis Cup. Italië was daarin met 2-0 te sterk.

Of dubbelspecialist Wesley Koolhof meespeelt, is nog onbekend. Hij gaf eerder aan te stoppen, maar zette de deur later toch nog op een kier.

Davis Cup Finals in Italië

Italië is de komende drie jaar het land waar de Davis Cup Finals worden gehouden. De afgelopen jaren was de finaleronde in Spanje. De editie van 2025 is in Bologna.