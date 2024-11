AFP Teleurstelling bij het Nederlands Davis Cup-team

NOS Sport • vandaag, 21:55 Davis Cup-team baalt: 'Tweede plaats, als ik ergens een hekel aan heb'

Een prestatie die de geschiedenisboeken ingaat. Zo zullen de Nederlandse tennissers hun verloren finale bij de Davis Cup in Málaga voor altijd herinneren, maar nu overheerst de teleurstelling nog. "Tweede, als ik ergens een hekel aan heb", zei teamcaptain Paul Haarhuis na afloop.

Haarhuis wond er in de catacomben van het tennisstadion geen doekjes om. Italië was met Jannik Sinner en Matteo Berrettini sterker, maar hij was ervan overtuigd dat Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp ook in de finale voor iets moois hadden kunnen zorgen.

"Het is historisch wat we hebben gepresteerd, maar dat hadden we vrijdag gepresteerd. Dit voelt nu als een nederlaag", aldus Haarhuis. "Maar als je naar de hele week kijkt, dan was het natuurlijk fantastisch. Als iemand een jaar geleden tegen mij had gezegd dat we dit jaar de finale zouden halen, dan had ik die persoon gezegd: wauw."

4:12 Haarhuis: 'Tweede plek, als ik ergens een hekel aan heb...'

Haarhuis hoopt dat Griekspoor en Van de Zandschulp hun succesvolle Davis Cup-week kunnen vertalen naar hun individuele loopbaan.

De Eindhovenaar drukte de twee beste tennissers van Nederland op het hart dat de ervaringen in Málaga hen verder kan helpen. "Denk vooral aan het niveau dat je hier hebt laten zien. Houd in het achterhoofd dat je dit wekelijks moet brengen. Wees nu trots, maar ga er ook mee aan de slag dat je in het offseason hard moet blijven werken om er in januari weer te staan"

'Weer goed gespeeld'

Griekspoor wilde nog niet aan het nieuwe tennisseizoen denken. Hij hield een zuur gevoel over aan zijn nederlaag tegen Sinner, de nummer een van de wereld. De kopman van Oranje speelde, zoals wel vaker dit seizoen, een goede wedstrijd tegen een wereldtopper, maar kon andermaal op het beslissende moment niet doordrukken.

"Ik heb de statistieken nog niet gezien, maar misschien was ik in de eerste set wel de betere speler. Maar een Sinner in deze vorm is bijna niet te verslaan", vond Griekspoor. "Ik heb wederom goed gespeeld en wederom alles gegeven."

Griekspoor verloor eerder deze week ook van Carlos Alcaraz, die van een vergelijkbaar niveau als Sinner is. "Het is frustrerend om elke keer van die jongens te verliezen, maar aan de andere kant, dit zijn de beste tennissers ter wereld."

De teleurstelling is nu nog te groot, maar Griekspoor besefte wel dat hij wellicht over een aantal dagen met een glimlach op zijn prestatie met het team kan terugkijken. "Ik ben trots op dit team en ook op mezelf, want de voorbije weken waren niet makkelijk voor mij. Dit is een week om niet snel te vergeten."