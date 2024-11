AFP De Nederlandse Davis Cup-ploeg na de zege op Duitsland in de halve finales

NOS Sport • gisteren, 17:56 Sluiter en Van Lottum roemen unieke prestatie: 'Kans dat dit zomaar weer gebeurt, is klein'

De Nederlandse tennissers schreven dit weekend geschiedenis. Voor het eerst in het 104-jarig bestaan van de Davis Cup, wisten de Nederlandse mannen als team de finale te bereiken. Alleen titelhouder en topfavoriet Italië bleek een maat te groot, maar Nederland ging naar huis met een historische zilveren medaille.

"Ik heb iedere bal gezien, het was hier gewoon op de televisie", vertelt Raemon Sluiter vanuit Griekenland. Hij speelde mee in de Davis Cup in 2001, de laatste keer dat Nederland de halve finales haalde. "Het was heerlijk kijken, al heb ik van het Griekse commentaar niet heel veel meegekregen."

John van Lottum, die aan het eind van de jaren negentig en begin van deze eeuw tot Nederlands beste tennissers behoorde, was zelf aanwezig in Málaga, waar de Davis Cup-finale zich afspeelde. "Ik dacht voor één dag naar Málaga te gaan, maar dat bleken er uiteindelijk zeven te zijn", lacht hij.

Verrassend, of juist niet?

Was het nou echt zo'n daverende verrassing dat de Nederlandse tennissers de finale bereikten? "Niet zo, eigenlijk" stelt Sluiter. "Niet voor niets bereikten ze de twee jaar daarvoor ook al de kwartfinales. Vorig jaar moest er ook een hele goede Jannik Sinner (de mondiale nummer 1, red.) aan te pas komen om ze te stoppen."

Voor Van Lottum was het iets verrassender. "Als je me van tevoren had gezegd dat Nederland de Davis Cup-finale zou halen, dan had ik gezegd: kansloos, dat gaat nooit gebeuren."

Toch gebeurde het. Nederland overleefde de groepsfase met Italië, België en Brazilië en wist daarna achtereenvolgens Spanje en Duitsland te verslaan in de finalerondes in Málaga.

Proshots Raemon Sluiter (l) en John van Lottum tijdens de Davis Cup in 2006.

"Misschien hebben er een paar dingetjes meegezeten, zoals dat Alexander Zverev (de mondiale nummer twee, red.) niet meespeelde bij Duitsland", zegt Sluiter. "Maar de jongens hebben het gewoon fantastisch gedaan, ik wil verder niks aan deze prestatie afdoen. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben laten zien dat ze tegen de top-20 aanschuren als ze hun niveau halen."

Daar sluit Van Lottum zich bij aan: "Ik ben van mening dat deze mannen de komende jaren mee gaan doen in de top van de wereld."

Inmiddels is de status van de Nederlandse tennissers in het buitenland aan het veranderen, merkte teamcaptain Paul Haarhuis al eerder op. Dat ziet ook Sluiter: "Ik vind Wesley Koolhof de beste dubbelaar ter wereld, niemand heeft zo'n goede volley. En iedereen 'op de tour' weet dat ze tegen Van de Zandschulp en Griekspoor aan de bak moeten. Iedereen staat dan wel 'aan' zeg maar."

Afscheid Koolhof

Of Nederland het Davis Cup-succes een vervolg kan geven, is de vraag. Sluiter hoopt het van harte, omdat het de tennissport een boost zou kunnen geven in Nederland, maar durft niet te veel te hopen. Ook Van Lottum waakt voor te veel optimisme, en dat heeft te maken met het tennispensioen van Koolhof.

Reuters Wesley Koolhof (r) houdt een afscheidstoespraak na de zege in de halve finales tegen Duitsland

"Dit was een unieke prestatie. De kans dat dit volgend jaar zomaar weer gebeurt, is heel klein. De afgelopen jaren is de breedte van het team de kracht geweest. Nu stopt Wesley Koolhof, een heel belangrijke speler. Zijn trackrecord in de Davis Cup is uitzonderlijke goed. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan opvangen."

Wat het resultaat doet voor de tennissport in het algemeen, kan volgens Van Lottum verder alleen maar positief zijn.

"Dit inspireert enorm en zorgt ervoor dat tennis in het land weer gaat leven. Heel Nederland heeft genoten, iedereen heeft gezien dat ze hun stinkende best hebben gedaan."