Feyenoord zorgt voor enorme stunt bij topclub Manchester City: van 3-0 naar 3-3

Feyenoord heeft met een fantastische comeback voor een stunt gezorgd in de Champions League tegen topclub Manchester City. Hoewel de Rotterdammers lange tijd leken af te stevenen op een harde nederlaag, vocht de Feyenoord zich in het laatste kwartier van 3-0 terug naar een spectaculaire 3-3.

De ploeg van trainer Brian Priske had vooraf al meer hoop dan ooit op een resultaat. City had namelijk een uitzonderlijke reeks van vijf nederlagen op rij achter de rug.

Al wist de Deen zelf ook dat die resultaten geen garantie zouden bieden op belangrijke bonuspunten dinsdagavond. "Wat mij betreft is City is nog altijd het beste team ter wereld."

Daar was in de openingsfase van de wedstrijd met vlagen wat van te zien. Met Aké in de basis probeerden de Engelsen Feyenoord meteen onder druk te zetten.

Doelman Timon Wellenreuther kreeg van Priske de voorkeur boven de van een blessure teruggekeerde Justin Bijlow en liet zich in de openingsfase gelden. Zowel positief als minder positief.

Wellenreuther trad sterk op bij een kopbal van Erling Haaland. Nadat de inzet de paal had geraakt, kon de keeper de bal uit het doel tikken en daarna wist hij ook een schot van Phil Foden nog net uit de hoek te werken.

AFP Wellenreuther in actie tegen Manchester City

Maar de angst sloop er bij de Feyenoord-fans ook even in toen de doelman bij het opbouwen zomaar Bernardo Silva de bal gunde. De voorzet op Jack Grealish was daarna goed, maar de Engelsman volleerde de bal via Foden over het doel.

Haaland schiet raak vanaf de stip

Feyenoord stelde er met Igor Paixão een klein beetje gevaar tegenover. De Braziliaan volleerde eerst wild over, maar mocht daarna aanleggen voor een reuzekans. Paixão ging na een goede aanval alleen op doelman Ederson af, maar de aanvaller schoot te gehaast in de handen van zijn landgenoot.

Feyenoord leek wat beter in de wedstrijd te komen, maar City kwam een minuut voor rust toch op voorsprong.

Reuters Haaland gaat neer na een tik van Timber

Quinten Timber wilde een bal wegwerken uit het strafschopgebied, maar schopte Haaland daarbij onderuit. De Noorse spits ging zelf achter de bal staan en schoot de Engelse topclub met zijn 45ste Champions League-treffer (in 44 duels) naar 1-0.

City zet flink aan na rust

Hoewel er een achterstand op de borden stond, zullen de Feyenoorders in de theepauze niet gedacht hebben dat ze hoefden te wanhopen. Dat veranderde wel vrij snel na de rust, toen City binnen tien minuten de score flink opvoerde.

Eerst werd een hoekschop in de voeten van Ilkay Gündogan gekopt. De Duitse middenvelder kende geen twijfel en volleerde de bal richting doel. Via de voeten van Dávid Hancko vloog de tweede City-treffer tegen de touwen.

Amper bijgekomen van die tweede goal was het opnieuw Haaland die Feyenoord pijn deed. De Noorse superspits gleed de 3-0 binnen op aangeven van Matheus Nunes. Feyenoord moest in die fase oppassen dat de score niet veel verder op zou lopen.

Reuters Erling Haaland viert zijn tweede treffer

Dat gebeurde niet. Sterker nog, Feyenoord kwam helemaal terug in de wedstrijd. Allereerst was het Anis Hadj Moussa die voor de 3-1 tekende toen City-verdediger Josko Gvardiol de bal wilde terugspelen op zijn doelman, maar dat deed de Kroaat veel te nonchalant.

Comeback Feyenoord voltooid

Hadj Moussa ving de terugspeelbal op, omspeelde de Braziliaanse keeper en schoot knap de 3-1 tegen de touwen. Daarna maakte Santiago Giménez ook nog de 3-2. Na twee maanden blessureleed tikte de Mexicaan op aangeven van Jordan Lotomba met zijn borst de 3-2 binnen.

Feyenoord leek er weer helemaal in te geloven. En terecht, zo bleek. Paixão schatte een dieptepass goed in en was eerder bij de bal dan doelman Ederson. Hij wist de bal voor te geven op Hancko, die de 3-3 tegen de touwen kopte.

Reuters Hancko kopt de 3-3 tegen de touwen

Zo wist Manchester City voor de zesde wedstrijd op rij niet te winnen, maar nog veel belangrijker is dat Feyenoord een prachtig resultaat neer heeft gezet bij een Europese topclub. Zo blijft de hoop op de volgende ronde van de Champions League springlevend.

