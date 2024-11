NOS Voetbal • vandaag, 17:47 Slot praat voor clash met Real vooral over Salah en zichzelf: 'Door spelers zo populair'

"It's beginning to look a Slot like Christmas". De Liverpool-fans worden creatiever en creatiever met de liedjes over hun manager. Een dag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Real Madrid blijkt Arne Slot een hot-topic in Engeland. Op de persconferentie beantwoordt hij vooral vragen over zichzelf. En over Salah, die afgelopen weekend opmerkelijke uitspraken over zijn toekomst deed.

Twaalf competitiewedstrijden en vier Champions League-wedstrijden heeft Slot er inmiddels opzitten bij Liverpool. In de Premier League verloor hij maar één wedstrijd en in het miljardenbal is hij zelfs nog ongeslagen. Dat laat de Liverpool-fans dromen van gouden tijden, bijvoorbeeld van het winnen van beide competities.

Maar zover wil de voormalig Feyenoord-trainer nog niet vooruit kijken. Eerst staat er een week op het programma waarin Real Madrid en Manchester City wachten. "Dat zijn twee ploegen die hun eigen competitie en Europa hebben gedomineerd de laatste jaren. Het is dus een heel speciale week met grote wedstrijden."

'Ik ben toch ook populair in Nederland?'

Met goede resultaten in deze week zou Slot zijn populariteit in Liverpool nog eens kunnen vergroten. Als de trainer uit Bergentheim wordt gevraagd naar de oorsprong van zijn populariteit, krijgt hij op zijn manier ook weer de lachers op zijn hand.

"Ik ben toch ook in Nederland heel populair?" Daarna serieus. "Ik volg niet hoe populair ik ben. De resultaten zijn goed ja, maar dat wordt door de spelers gedaan. We stoppen veel energie in goede resultaten, maar de credits moeten naar de spelers. Zij blijven deze resultaten behalen. Daardoor word ik zo populair, ik ben onderdeel van die resultaten..."

EPA Slot bedankt het publiek op Anfield

Het levert hem al verschillende liedjes op in Engeland. Eerst werd op Opus' Live Is Life al een songtekst bedacht en nu gaan ook de kerstliedjes over Slot. "It's beginning to look a Slot like Christmas."

"Ik heb mijn focus niet op al die liedjes liggen, maar op de wedstrijd tegen Real Madrid. En op mijn familie die vandaag is overgekomen. Maar het klinkt overigens wel leuk hoor, haha. Ik vind het leuk om hier te werken en dat zal zo blijven, zolang we winnen."

'Salah is meer in dan out'

Niet alleen de fans lopen weg met Slot, maar dat doen de spelers ook, vertelt verdediger Andy Robertson. "Wij genieten van het werk van de manager en de andere coaches. Hoe zij ons voorbereiden is echt heel belangrijk. Iedereen loopt weg met ze, hopelijk kunnen we dat vast blijven houden."

Maar het is niet allemaal koek en ei in Liverpool. De voormalig Feyenoord-coach moet deze week ook de eerste brandjes blussen. Dat kwam door vedette Mo Salah, die afgelopen weekend zorgen uitte over zijn aflopende contract.

"We zitten nu bijna in december en ik heb nog geen aanbod gekregen om bij de club te blijven", zei de Egyptenaar wiens contract na dit seizoen afloopt. "Waarschijnlijk ben ik meer out dan in. Ik ben teleurgesteld, maar we zullen het zien."

Slot moest daarover dinsdagmiddag ook veel vragen beantwoorden. "Ik ga er niet veel over zeggen, maar als je naar mijn opstellingen kijkt is hij meer in dan out. Of Salah door de contractperikelen afgeleid is? Nee, dat denk ik niet. Hij is vol gefocust op de korte termijn, het spelen van wedstrijden."

'Real kan op allerlei manieren winnen'

Dat gaat woensdagavond alweer gebeuren in Liverpool, als Real dus wacht. "Het is moeilijk om van hen te winnen. Dat team kan op zoveel verschillende mogelijke manieren een wedstrijd over de streep trekken en daarom winnen ze zo vaak de Champions League. Ze vinden altijd een manier om verder te komen en dat maakt ze speciaal."

"Ze hebben ook geweldige spelers, net als Liverpool. Dus het wordt een geweldige wedstrijd."

Alexander-Arnold terug bij Liverpool Arne Slot kan woensdag weer een beroep doen op Trent Alexander-Arnold. De 26-jarige verdediger keert na een blessure terug in de selectie van de Engelse koploper, maar zal tegen Real Madrid niet in de basis staan. Alexander-Arnold raakte ruim twee weken geleden tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa (2-0) geblesseerd aan zijn hamstring. Hij meldde zich daarna af voor de interlands van Engeland. Harvey Elliott keert eveneens terug in de selectie van Liverpool, maar zal niet aan de aftrap staan. Federico Chiesa, Alisson Becker, Diogo Jota en Kostas Tsimikas zijn afwezig.