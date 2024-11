Reuters Erling Haaland deelt de laatste tijd in de malaise

NOS Voetbal • vandaag, 06:10 Crisis bij City maakt Feyenoord niet kansrijker: 'Guardiola heeft er weer zin in' Philip Kooke NOS-commentator in Manchester

Bravoure, of juist bibberen? Treft Feyenoord nu Manchester City op het best mogelijke moment na vijf uitzonderlijke nederlagen op rij? Of is dit juist het slechtst denkbare moment nu City op jacht is naar eerherstel?

Wie City-trainer Pep Guardiola gisteren verbaal langdurig zag manoeuvreren tussen geloofwaardigheid en relativeren, kon een slim staaltje argumentatiegymnastiek ontwaren.

Vijf nederlagen op rij, met een ontluisterende 0-4 tegen Tottenham Hotspur als (voorlopig) sluitstuk, acht punten achterstand op koploper Liverpool in de Premier League: er zijn coaches om minder gesneuveld. Maar ook al wordt de situatie bij de Citizens onomwonden als een crisis omschreven, een lont in een kruitvat is er niet.

"Hoezo? Wat moet ik dan anders doen?", zocht Guardiola even de confrontatie met een verslaggever, om daarna zelf de conclusie te trekken dat dit zinloos zou zijn.

Nee, hij gaat niet extra praten met zijn spelers. Niet schreeuwen, niet in paniek raken. Wel doen wat hij altijd doet. Een wedstrijd winnen, tegen Feyenoord, anders tegen Liverpool aanstaande zondag, of de wedstrijd daarna, een wedstrijd winnen, en alles is weer anders.

Motivatieproblemen

Het zit nu gewoon even niet mee. Zoveel blessures de afgelopen weken - vooral die van 'balansbewaker' Rodri telt zwaar -, dat is niet op te vangen. Maar dan nog, bezweert Guardiola, is er niets bijzonders aan de hand. Ze creëren genoeg. Hadden ze niet 26 schoten tegen de Spurs? Nou dan. Topscorer Erling Haaland maakt ze nu even niet. Kan gebeuren.

Goed, City geeft nu drie tot vier kansen weg per wedstrijd. Te veel, maar die gaan er nu ook meteen allemaal in. Heus, winnen en verliezen, Guardiola heeft het al zo vaak meegemaakt, er is niet altijd een duidelijke oorzaak. "Dat we eerder zoveel hebben gewonnen, dat is ook niet normaal."

Martin Blackburn, die als journalist van The Sun Manchester City al decennia volgt, wijt de terugval voornamelijk aan vermoeidheid binnen de groep. "Naast de blessures is het logisch dat er motivatieproblemen zijn na vier landstitels op rij."

"Het is gemiddeld ook een iets oudere groep. Deze club heeft wel eerder dipjes in oktober en november gehad. Niet zo erg als nu, maar we zijn het wel gewend. Dan zijn ze na de winterstop, in de Europese knock-outfase, weer helemaal opgeladen."

Guardiola niet meer humeurig

Volgens Guardiola ligt de slechte reeks een beetje aan alles, en dus aan niets concreets. Het spel is "niet constant genoeg, niet stabiel". Daar kan iedereen alle kanten mee op.

"Guardiola heeft er weer zin in", zegt Blackburn. "Een paar weken geleden uitte hij zich flink humeurig. Maar sinds hij zijn contract recent met twee jaar heeft verlengd, zie je dat niet meer. Na alle successen van de afgelopen jaren heeft hij deze uitdaging nodig om zich te motiveren."

Wedstrijd van belang

Wie hoopt dat City nu de competitie in eigen land belangrijker acht dan de ontmoeting met Feyenoord, komt bedrogen uit, denkt Blackburn. In Portugal verloor City immers onlangs van Sporting met 4-1. "Ze moeten nog naar Juventus en Paris Saint-Germain. Dus deze wedstrijd is echt belangrijk voor Guardiola."

Het is vermoedelijk dus toch niet zo'n ideaal moment voor Feyenoord om City te bestrijden.