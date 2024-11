Pro Shots Blijdschap bij Tottenham Hotspur

Tottenham deelt City dreun uit (0-4), vijfde nederlaag op rij voor ploeg Guardiola

Luttele dagen nadat manager Pep Guardiola zijn contract bij Manchester City met twee jaar heeft verlengd, is de titelhouder tegen een nieuwe zeperd aangelopen. Nota bene in het eigen Etihad Stadium ging zijn ploeg met maar liefst 4-0 onderuit tegen Tottenham Hotspur, dat onlangs in de League Cup ook al met 2-1 te sterk was geweest.

Door de derde competitienederlaag op rij - en de vijfde in alle competities - dreigt de achterstand op koploper Liverpool, dat zondag op bezoek gaat bij hekkensluiter Southampton, op te lopen tot acht punten. Bovendien voelt City de hete adem in de nek van Chelsea, Arsenal en Brighton, die eerder op de zaterdag alle drie wonnen.

Manchester City, dat 52 wedstrijden op rij niet had verloren op eigen terrein, krijgt komende dinsdag Feyenoord op bezoek in de Champions League.

Fouten Gvardiol

Tottenham had in de beginfase weinig in te brengen bij de landskampioen, maar City-verdediger Josko Gvardiol leidde in de dertiende minuut de ommekeer in. De Kroatische rechtsback verspeelde de bal aan Dejan Kulusevski wiens voorzet door de jarige James Maddison tot doelpunt gepromoveerd werd.

EPA James Maddison opent de score voor Tottenham Hotspur: 0-1

In de twintigste minuut was het opnieuw raak voor de gasten en weer lag een slordigheid van Gvardiol aan de basis. Son Heung-min, even daarvoor al gevaarlijk met een indraaiend schot, combineerde met Maddison, die met een mooie stiftbal zijn tweede van de avond maakte. Zo'n snelle 2-0 achterstand hadden de 'Citizens' sinds december 2010 niet meer meegemaakt.

Kort na rust werd het nog erger, toen de immer bedrijvige Kulusevski een counter inleidde die eindigde met een kans die welbesteed bleek aan Pedro Porro: 0-3. Kulusevski verzuimde halverwege de tweede helft zijn uitblinkersrol te bekronen met een treffer. Ederson redde knap.

Guadiola liet Jack Grealish en Kevin De Bruyne, allebei terug van een blessure, een kwartier invallen - Nathan Aké was in de rust al van de bank gekomen - maar dat baatte City niet meer. Ook dankzij goed keeperswerk van Guglielmo Vicario. Sterker, in de extra tijd kreeg de thuisploeg ook nog de 0-4 van Brennan Johnson te slikken.

Pro Shots Nicolas Jackson na zijn openingstreffer

De achtervolgers zullen de uitglijder van Manchester City glimlachend aanschouwd hebben. Chelsea gaf eerder op de dag een prima seizoenstart een dito vervolg: in de regen werd er met 2-1 gewonnen op bezoek bij Leicester City. Zodoende vinden de Londenaren, die de laatste twee seizoenen volledig uit de Engelse top leken verdwenen, zichzelf nu terug op de derde plaats.

Arsenal kwam naast Chelsea door een swingende 3-0 zege op Nottingham Forest, net als Brighton & Hove Albion dat Bournemouth met 2-1 versloeg.

De zege van Chelsea zal tot tevreden hebben geleid bij Enzo Maresca, die sinds deze zomer hoofdtrainer is. Hij kwam over van Leicester en hield zijn oude werkgever zaterdag in degradatienood: de club staat momenteel drie punten boven de degradatiestreep en kan daar dit weekend nog onder verdwijnen.

Vliegende start

Vanaf het eerste fluitsignaal liet Chelsea zien hoe de verhoudingen lagen. De Londenaren gingen direct in de aanval en bestookten het doel van Leicester in de openingsfase meermaals. Vooral Joao Félix kwam vaak aan schieten toe, maar het was een andere Chelsea-speler die de score opende.

Nicolas Jackson, de spits die regelmatig werd bekritiseerd omdat hij te veel kansen zou missen, brak de ban. Met een handige voetbeweging passeerde hij een verdediger, om vervolgens goed binnen te schieten in de verre hoek. Dat was zijn vijfde goal in zijn laatste zes competitieduels, waarmee hij zijn critici voorlopig de mond heeft gesnoerd.

Van alle Chelsea-spelers zocht vermoedelijk alleen voormalig PSV'er Noni Madueke met een zuur gevoel de kleedkamer op voor de rust. Hij zag een doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel en miste niet lang daarna een goede kans om wél een geldige treffer te maken.

ANP Madueke voorkomt onbedoeld een goal van Palmer

Diezelfde Madueke noteerde na rust het knulligste moment van de wedstrijd, toen hij onbedoeld een schot van zijn teamgenoot Cole Palmer van de lijn hield. De twee leeftijdsgenoten leken er wel om te kunnen lachen.

Het zou Chelsea uiteindelijk niet deren. Het had weinig te duchten van een zwak Leicester en besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd. Na een kopbal van doelpuntenmaker Jackson was middenvelder Enzo Fernández er als de kippen bij om zijn ploeg uit de rebound op 0-2 te zetten.

In de absolute slotfase kreeg Leicester een kans om vanaf de penaltystip de eretreffer te maken, en dat deed de Ghanees Jordan Ayew geroutineerd. Zijn treffer kwam echter te laat om de wedstrijd nog spannend te kunnen maken.

Arsenal swingt langs Nottingham

Later op de middag nestelde Arsenal zich naast Chelsea op de ranglijst. De Londense club rekende thuis met 3-0 af Nottingham Forest en vierde daarmee z'n 2.000ste zege op het hoogste Engelse niveau.

AFP Het 17-jarige Arsenal-talent Ethan Nwaneri in actie

Arsenal had in zijn laatste vijf duels alleen gewonnen van Preston North End, maar aan de hand van de uitblinkers Martin Ødegaard en Bukayo Saka swingde het weer als vanouds. Jurriën Timber dacht 'The Gunners' met zijn eerste competitietreffer voor Arsenal al snel op 1-0 te zetten, maar aangever Mikel Merino stond een knietje buitenspel.

Na een kwartier vonden Ødegaard en Saka elkaar in een subtiele combinatie en de laatste rondde, nadat hij de ruimte had gevonden voor een schot, fraai af. Thomas Partey zorgde kort na rust met een geplaatst afstandsschot voor 2-0 en de 17-jarige Ethan Nwaneri gaf de zege met zijn eerste Premier League-goal extra cachet.

Ook Brighton op 22 punten

Ook Brighton & Hove Albion kwam op 22 punten. Met Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke in de basis en Mats Wieffer halverwege de tweede helft als invaller werd met 2-1 gewonnen bij Bournemouth. Bij de thuisclub stond Justin Kluivert aan de aftrap, maar hij werd een kwartier voor tijd gewisseld.