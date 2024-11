ANP

NOS Voetbal • vandaag, 15:18 Guardiola niet in paniek in aanloop naar Feyenoord: 'Ook dit gaat weer voorbij'

Feyenoord gaat dinsdagavond in de Champions League op bezoek bij een gehavend Manchester City (aftrap om 21.00 uur). De Europese grootmacht verloor de laatste vijf wedstrijden allemaal, waaronder het meest recente duel met 0-4 in eigen huis tegen Tottenham Hotspur.

Pep Guardiola, de Spaanse succestrainer van de Citizens, maakt zich desondanks geen zorgen. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Feyenoord presenteerde hij zichzelf zoals altijd: boordevol energie, charmant als het kon en scherp als het moest.

"Jullie Nederlanders willen ook hier in Engeland graag zeggen dat jullie het voetbal hebben uitgevonden", lachte Guardiola, op de vraag wat hij voor Nederlandse invloeden meeneemt in zijn werk. "Natuurlijk heeft Johan Cruijff invloed gehad, maar het succes van Manchester City behoort echt het Engelse voetbal toe."

Langste verliesreeks ooit voor Guardiola

Zijn energieke en optimistische houding ten spijt, verkeert Guardiola wel in zwaar weer. Nog nooit verloor hij als trainer vijf wedstrijden op rij. De laatste keer dat een regerend Engels kampioen zo'n slechte reeks neerzette was in 1956.

"Na zo'n serie is het als trainer heel makkelijk om te zeggen: de mentaliteit is er niet en de spelers willen het niet genoeg. Ik geloof daar niet in. In deze situaties moet je kalm blijven en je niet blindstaren op resultaten."

De Spanjaard blijft een credo herhalen: This too shall pass; ook dit gaat weer voorbij. "Toen we zoveel wonnen, heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden: this too shall pass. En zo is het ook nu we in een slechte reeks zitten. Niets is eeuwig."

2:22 Guardiola over Slot: 'Hij doet het magnifiek, bewijs van zijn kwaliteit'

Aandachtig luistert Guardiola naar de vragen van journalisten, om ze soms met wat theater te beantwoorden. Gevraagd hoe een goed seizoen eruit ziet voor Manchester City, wijst hij naar de lucht. "Weet je waar we vandaan komen...? Zó hoog. Op dit moment zou het gewoon fijn zijn wat zelfvertrouwen terug te winnen."

Gevraagd of City te afhankelijk is van de goals van Erling Haaland: "Noem me één team dat niet afhankelijk zou zijn van zijn goals als ze Erling zouden hebben. Is Noorwegen niet afhankelijk van zijn goals? Dat dacht ik ja... Fair enough, zou ik zeggen."

Feyenoord 'traditieclub met veel kwaliteit'

Wat Manchester City nodig heeft volgens Guardiola? "Een overwinning. En daarna nog een. Dat is de instelling die we moeten hebben: we moeten van wedstrijd tot wedstrijd kijken." En die overwinning moet dan idealiter volgen in het thuisduel met Feyenoord.

"In de situatie waarin we nu zitten is elke tegenstander pittig", zei Guardiola. "Feyenoord is een Champions League-team, een traditieclub. Samen met PSV en Ajax is het een van de drie beste clubs van Nederland, met veel kwaliteit en talent."

2:20 De Bruyne: 'Nog niet veel met Feyenoord bezig kunnen zijn'

Naast Guardiola schoof ook Kevin De Bruyne aan. De Belgische middenvelder is op de weg terug van een mysterieuze blessure die hem een tijd aan de kant hield. "Op de scans was niet veel te zien, maar ik kon geen bal schieten en niet vrij bewegen. Gelukkig begin ik me beter te voelen, dat is fijn."

Hoe Feyenoord bestreden moet worden, weet De Bruyne nog niet: "We hebben nog niet veel met Feyenoord bezig kunnen zijn", vertelde hij in het Nederlands. "Na die nederlaag tegen Tottenham hebben we een hersteldag gehad en vandaag (maandag, red.) trainen we pas laat."

"Het is moeilijk om je voor te bereiden met het speelschema dat wij hebben. Of Feyenoord zich zorgen moet maken? Het is aan ons om morgen een reactie te geven."

