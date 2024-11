Koude douche voor Van Persie bij terugkeer in De Kuip, Feyenoord wint met 3-0

Het duel tussen Feyenoord en Heerenveen stond vooral in het teken van de terugkeer van Robin van Persie in De Kuip, maar nu als trainer van de Friezen.

Tien minuten later dribbelde Paixão opnieuw door de Heerenveen-defensie. Na een een-tweetje en een schot van de Braziliaan verzuimde Carranza om zijn tweede maken, maar uiteindelijk was het Anis Hadj-Moussa die bij de tweede paal raak schoot.

Hadj-Moussa moest echter even wachten met juichen, want Carranza leek bij zijn inzet buitenspel te hebben gestaan. In overleg met de VAR oordeelde arbiter Jeroen Manschot dat daarvan geen sprake was: 2-0.