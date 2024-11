NOS Voetbal • gisteren, 17:32 • Aangepast gisteren, 21:38 Priske beschikt over Giménez en Bijlow in duel met 'beste team ter wereld' City

Feyenoord-trainer Brian Priske kan voor het Champions League-duel met Manchester City weer beschikken over Santiago Giménez en Justin Bijlow.

Ook Quinten Timber en Jordan Lotomba, die zaterdag tegen sc Heerenveen eveneens ontbraken, zijn meegereisd naar Engeland.

Calvin Stengs, die afgelopen weekend zijn rentree maakte, is volgens plan achtergebleven in Rotterdam.

Geen basisplaats Giménez

De Deense trainer liet op de persconferentie in Manchester weten over de vier te kunnen beschikken. Toch zal Giménez, die twee maanden aan de kant stond met een bovenbeenblessure, niet aan de aftrap staan. "Santiago heeft nog geen minuten gemaakt sinds zijn blessure. Hij zal hoogstwaarschijnlijk niet in de basis staan."

Over de keuze tussen doelmannen Timon Wellenreuther en Bijlow, die drie weken afwezig was, wil Priske minder kwijt. "Jullie zullen moeten afwachten tot de aftrap. We bekijken het dag voor dag, wedstrijd voor wedstrijd."

Beste ter wereld

Tegenstander Manchester City is ongeslagen in de laatste 33 thuiswedstrijden in de Champions League. Toch lijkt het voor de Rotterdammers een perfect moment voor een treffen met de kampioen van Engeland. De Citizens verloren de laatste vijf wedstrijden en plots lijkt het crisis in Manchester.

Priske ziet dat anders: "Het is nog steeds een heel goed team, met spelers van wereldklasse. Wat mij betreft is City is nog altijd het beste team ter wereld."

Volgens de Feyenoord-trainer vallen vooral de resultaten van City tegen, want op het spel heeft hij weinig aan te merken. "Tegen Tottenham (4-0 verlies voor City, red.) waren ze ongelukkig. Uit die vijf wedstrijden hadden ze veel meer punten moeten pakken."

Toch ziet de Deen ook kansen voor zijn eigen team. "Tottenham strafte ze af in een paar omschakelingen. Dat is ook een wapen van ons. We weten dat we een perfecte wedstrijd zullen moeten spelen, vooral verdedigend."

'Cool blijven'

Feyenoord zal de juiste momenten moeten kiezen voor de omschakeling. "Cool blijven", zegt Priske, maar soms ook de bal in bezit houden en het tempo uit de wedstrijd halen.

Er zal volgens Priske niet veel veranderen aan Feyenoord, maar hij wil ook realistisch zijn. "We blijven wie we zijn, maar als je tegen City speelt, pas je wel wat details aan."

"We komen niet om een gelijkspel te verdedigen. Dat begint met verdedigende arbeid en dan zullen we onze momenten moeten pakken. Anders wordt het een lange avond."

